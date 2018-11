Arroyo le dio la bienvenida al presidente del Gobierno Vasco

El intendente Carlos Fernando Arroyo le dio la bienvenida al Lehendakari (presidente del País Vasco) Iñigo Urkullu Renteria junto a la Comitiva del Gobierno Vasco Aurresku, a su arribo a la ciudad en el Aeropuerto Astor Piazzolla.

“Es una alegría muy grande para la ciudad recibir al presidente del Gobierno Vasco”, señaló Arroyo. “La colectividad en nuestra ciudad es muy grande y la mejor manera de celebrar este aniversario es contar con su presencia. Desde el mismo momento en que las autoridades del Denak Bat me confirmaron que el mandatario llegaría a Mar del Plata, me puse a disposición para darle una bienvenida acorde. Y para acompañarlo en su paso por aquí. Hace 20 años que un presidente vasco no venía a Mar del Plata. Es un acontecimiento importante”, agregó el intendente.

Esta visita se da en el marco de la Semana Nacional Vasca en el marco del 75º aniversario del Centro Vasco Denak Bat Mar del Plata, la cual se dejará inaugurada este viernes a partir de las 20 en sede de calle Moreno 3440, donde se realizá el izamiento de banderas, Aurresku, con la presencia del Intendente Arroyo, el Lehendakari Urkullu Renteria e invitados especiales.

Las actividades conmemorativas comenzaron a mediados de octubre y finalizan este sábado con una exhibición bailes de todas las delegaciones y un banquete de clausura.

En ese sentido, el titular del Denak Bat, Asier Iriberri, aseguró que “en el marco de estos festejos de nuestra institución, contar con la presencia del Lehendakari es todo un desafío. En marzo tuve la posibilidad de viajar al País Vasco y le llevé personalmente la invitación a todas las celebraciones por nuestro 75 aniversario, Dos meses después, recibimos la confirmación. Así que estuvimos preparando todo para que sea una fiesta inolvidable”, enfatizó.

“Le agradecemos al intendente Arroyo su predisposición a acompañar y ayudar en todo lo que sea posible. Cuando le confirmamos en una reunión en su despacho que el Presidente vendría a Mar del Plata, el jefe comunal nos prometió que iría a recibirlo personalmente al aeropuerto. Y aquí está”, concluyó.