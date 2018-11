En 9 meses hubo 52 víctimas fatales en accidentes viales en Mar del Plata

El Observatorio Vial, dependiente de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, presentó una síntesis estadística de la siniestralidad vial en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante los primeros nueve meses del año.Hubo 52 víctimas fatales en Mar del Plata entre enero y septiembre. En total, hubo 1360 siniestros viales con lesiones o víctimas fatales.

Por primera vez, se emite información que fue recopilada de los diferentes organismos oficiales, consolidada y validada, filtrando la correspondiente a la jurisdicción del Municipio durante los primeros tres trimestres del año.

El Observatorio Vial funciona en coordinación y cooperación con diferentes organismos como: Municipalidad Gral. Pueyrredon, Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial (DPPSV), Unidad Funcional Temática de Instrucción, Juicio y Ejecución en Delitos Culposos y Contra el Medio Ambiente (UFIJE Nº11), Dirección Departamental de Policía Científica Delegación Mar del Plata, Grupo de Investigación CONICEt “Métodos y modelos en investigación en Psicología del Tránsito”, Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil, Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), Instituto Nacional de Epidemiología (INE), Programa de Seguridad y Salud en el Tránsito CONICET – UNMdP, Organizaciones No Gubernamentales vinculadas y Compañías Aseguradoras bajo el Programa “Padrinos de la Seguridad Vial”.

En este marco, el intendente Carlos Fernando Arroyo expresó que “se ha realizado un gran trabajo con este estudio y son datos para tomar conciencia. Esta gestión está implementando todo tipo de herramientas tanto de control como de concientización respecto a la seguridad vial. Como siempre decimos, la seguridad vial es una responsabilidad de todos“.

“Este tipo de estudios -siguió el Intendente- sirven para que podamos realizar un análisis exhaustivo de la situación. Y principalmente para seguir trabajando de forma conjunta con el objetivo de disminuir la siniestralidad en la ciudad. Ser conscientes de las precauciones que debemos tomar a la hora de manejar, ser respetuosos con el otro, cuidarnos entre todos”.

Asimismo, el jefe comunal remarcó: “No podremos mejorar si no nos involucramos todos, si no aceptamos que debemos respetar al peatón, si no respetamos las velocidades permitidas, que no debemos utilizar el celular cuando manejamos, respetar los semáforos y principalmente que al alcohol y manejar no son compatibles. En este sentido, invito a la comunidad en su conjunto para que tomemos conciencia y que demos juntos este paso que implica un cambio cultural“.

Por su parte, Claudio Cambareri, subsecretario de Transporte y Tránsito, señaló que “este informe es fruto de un trabajo en conjunto con muchos actores que nos permite tener datos concretos de lo que sucede en la ciudad en materia vial. Y con esto seguir redoblando esfuerzos para disminuir la siniestralidad vial en la ciudad. Es lo que pide el intendente Arroyo, ordenar el tránsito en la ciudad por el bien de toda la comunidad. En este sentido no solo trabajamos en el control, sino también en la concientización y respeto a las normas de tránsito. Como siempre dice el intendente, la comunidad en su conjunto debe adoptar este objetivo y trabajar juntos para disminuir la siniestralidad en la ciudad. Es una tarea que nos involucra a todos como sociedad”.

EN EL SIGUIENTE LINK SE PUEDE DESCARGAR EL INFORME COMPLETO:

http://www.mardelplata.gob.ar/documentos/transporte_y_transito/observatorio%20vial.pdf