Claudia Rodríguez: “Arroyo perjudica a Mar del Plata”

La concejal de Acción Marplatense se refirió al conflicto generado por el intendente contra los docentes municipales .Al respecto señaló: “Arroyo no puede decir que las finanzas municipales se perjudican con el salario que ganan los docentes municipales o que se van a beneficiar con el recorte del mismo. El sistema educativo municipal es sostenido desde 2009, por Provincia y Nación, y así surge de los convenios que firmó Gustavo Pulti en ese momento y de la ordenanza que los ratifica que fue sancionada por el Concejo Deliberante”.

“Arroyo perjudica a Mar del Plata. Hoy son los docentes el epicentro del conflicto que él mismo municipio generó, mañana pueden ser el resto de los trabajadores municipales. No queremos acostumbrarnos a que este gobierno municipal nos lleve a la pelea permanente, la ciudad necesita ir hacia adelante”.

Decreto Nulo

En el marco de la comisión de educación que se llevó a cabo y en la que los funcionarios no se hicieron presentes, la concejal de Acción Marplatense se refirió al decreto del ejecutivo “Estamos ante una barrabasada sin precedentes. El intendente ni siquiera envió la ordenanza complementaria del presupuesto 2018 y ahora funda este decreto en una ordenanza de 2017 que ya no está vigente. No tienen ni el Intendente ni los Secretarios firmantes, autorización para modificar cuestiones de metodología de cálculos de bonificación a los docentes municipales durante el año 2018” agregó.

“Este Decreto nulo, firmado sin autorización y sin cumplir con las ordenanzas vigentes, atenta contra el Sistema Municipal de Educación en general y los docentes en particular al vulnerar derechos adquiridos” señaló Claudia Rodríguez.

“Le pido a los concejales oficialistas (UCR, PRO y Agrupación Atlántica) que no sean cómplices una vez más de estas afrentas del intendente, que no actúen como si no fueran parte del gobierno y le pongan un freno” añadió.

Para finalizar la concejal de Acción Marplatense expresó: “Nuestro sistema educativo municipal es altamente calificado en el país, requiere gestión para enaltecerlo y mejorarlo todos los días. Y por el contrario, en lugar de avanzar, Mar del Plata sigue retrocediendo, y los perjudicados son no sólo los trabajadores, sino también los alumnos” dijo para finalizar.