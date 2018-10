Mourelle y Distéfano hablaron del Decreto solo con algunos medios de prensa

El secretario de Hacienda, Hernán Mourelle y el secretario de Educación, Luis Distéfano, en una reunión de prensa a la que solo invitaron a seleccionados medios hablaron a sus anchas del decreto que reglamenta en forma correcta el módulo horario para el cargo docente. Dijeron que se estaban liquidando 35 semanales cuando cada cargo implica un modulo de 20 horas semanales. Asimismo, remarcaron que el monto mal liquidado asciende a 250 millones de pesos por año.

En este contexto, Mourelle aclaró que “no hay ninguna baja en el salario docente ni eliminación de bonificación como dijeron algunos concejales y parte del Sindicato de Trabajadores Municipales. Simplemente lo se hizo fue reglamentar en forma correcta la ordenanza que fijaba un nivel de comparación para la bonificación docente del nivel 12 municipal, pero no indicaba el módulo horario”.

Seguidamente, el funcionario municipal remarcó que “por reclamos docentes del STM, en las últimas asistencias al Ministerio de Trabajo, advertimos que se estaba liquidando por un módulo de 35 horas semanales, uno de los 12 módulos que tiene la planta municipal, y el maestro de grado tiene un módulo de 20 horas semanales. Entonces, uno intuye que por connivencia entre la plana que liquidaba haberes en Educación en su momento, el sector del STM y parte de los sectores políticos, se le liquidaba a los docentes 35 horas cuando su modulo por cargo era de 20. Esa diferencia se liquidaba por cada cargo. Entonces los docentes con dos cargos, que trabajan 40 horas semanales, se les estaban liquidando 70 horas por semana, es decir, 30 horas que no se trabajaba”.

“Esta connivencia entre la política y el Sindicato parece que sigue en el tiempo por lo que se vio en declaraciones de algunos concejales ayer. Algunos dijeron que estábamos eliminando una bonificación, cosa que no es cierta, o que estábamos modificando una ordenanza por decreto, que tampoco es cierto; lo único que hicimos por decreto fue reglamentar el módulo horario y le pusimos el más adecuado dentro de los módulos municipales como es el de 24 horas por semana”, continuó.

En esta misma línea, Mourelle señaló: “Cada docente seguirá cobrando lo mismo, este mes se liquida el retroactivo desde enero de todos los aumentos que dio Provincia y que recién con el último decreto se pudo liquidar. Lo que hicimos es, a partir de octubre en adelante, pasar la parte que estaba mal calculada a garantía salarial para que los futuros aumentos de salario docente absorban esta diferencia que se estaba pagando incorrectamente. No le estamos bajando el sueldo a los docentes sino que estamos aplicando la norma correctamente y estamos adecuando el módulo al que tienen los docentes”.

“Este dispendio de dinero de los vecinos hacía se repartiera indebidamente 250 millones de pesos por año. Con este monto se podrían haber reparado todas las escuelas, renovar el mobiliario todos los años, agregar material didáctico y una computadora para cada alumno. Se pueden hacer un montón de cosas, pero, en un privilegio para un sector, se repartían 250 millones de pesos que se liquidaban incorrectamente”, concluyó el secretario de Hacienda. .

Por su parte, Luis Distéfano explicó que “desde el primer momento que asumí en la Secretaría de Educación, y por indicación del intendente Arroyo, iniciamos un proceso para revincular algunas cuestiones del sistema educativo con los docentes. Hemos apostado fuertemente a la capacitación docente y a todo lo que implica el fortalecimiento del sistema educativo municipal que es orgullo de todos los marplatenses y bataneases”.

“También implica –continuó Distéfano- ordenar algunas cuestiones que, a los largo de años –incluso de décadas-, no se han accionado ni ejecutado como uno entiende. Uno de los puntos que hemos llevado a cabo en esta gestión es empezar a dar estabilidad a docentes que durante muchos años no la han tenido. El Estatuto Docente municipal reconoce dos formas de ingreso a la docencia: uno por concurso y otro por listado para cubrir interinato o suplencia, es decir, una planta temporaria. Por ejemplo, en las Escuelas de Formación Profesional, desde hace 28 años que no se ha hecho ingreso por concursos”.