Marini y Gerbi dos de los impulsores del segundo informe de “Mar del Plata entre todos”

En el marco de la presentación del segundo informe de “Mar del Plata entre todos- Monitoreo Ciudadano”, Osvaldo Marini, representante de la red, dialogó con “el Retrato…” y expresó: “Tratamos de medir los índices que revelan si la ciudad es sustentable o no lo es y si progresa o no, comparándola con otras ciudades del mismo nivel”.

El acto llevado a cabo en el Complejo La Normandina contó con la presencia de funcionarios municipales, concejales, dirigentes sindicales, políticos, disputados, senadores, de instituciones y un más que importante universo empresarial de Mar del Plata

“Lo de hoy es importante porque es el segundo informe. En el primero, habíamos trabajado sobre los 144 índices del Banco Interamericano de Desarrollo y en este, seguimos midiendo los mismos índices para poder ser comparables con otras ciudades del mismo nivel que nosotros”, sostuvo.

Asimismo, precisó: “Aparte hicimos investigaciones sobre la ciudad, que son más significativas e implican un conocimiento más profundo de la misma para que los marplatenses podamos tomar decisiones” y aclaró que, si bien “la organización es totalmente apolítica partidaria, es importante que los concejales y el gobierno vengan a los efectos que lo usen como agenda pública”.

“Los temas importantes están todos tratados, pero en este trabajo se va a mostrar cuál es el cambio de la temática nuestra para que los informes que nosotros demos les sirvan a la gente para tomar decisiones y hacer un diagnóstico sobre la ciudad”, sostuvo.

En función de ello, diferenció “Mar del Plata entre todos” del plan estratégico, el cual sigue funcionando. “Este sirve para analizar cómo se ve la ciudad en un futuro, pero acá medimos los resultados. Nosotros somos ex post y ellos son ex antes”, señaló.

“Tratamos de medir los índices que revelan si la ciudad es sustentable o no lo es y si progresa o no, comparándola con otras ciudades del mismo nivel”, remarcó a la vez que destacó: “Nosotros no hacemos planes, sino que medimos resultados, los cuales son comparables”.

PATRICIO GERBI DESTACÓ EL TRABAJO QUE SE VIENE HACIENDO DESDE HACE 4 AÑOS

Por su parte, otro de los convocantes, Patricio Gerbi, explicó a “el Retrato…” que junto a tres universidades y otras 7 instituciones más, vienen trabajando desde hace 4 años en el proyecto, indicó que “este es el segundo informe y es muy superador del anterior”.

“Lo bueno de todo esto es que se convirtió de un espacio de análisis de la realidad objetiva marplatense a una plataforma de encuentro de los actores de lo académico, de la investigación, de la actividad política, social, económica de la ciudad y se debaten los temas que interesan a Mar del Plata”, resaltó.

Además, comentó que “la propuesta que el espacio quiere brindar es otorgar información de lo que pasa en la ciudad, las cosas que funcionan bien y las que hay que mejorar y a partir de información confiable, se genera un diálogo adulto de autoridades y ciudadanía de forma tal de enfrentar los problemas de los marplatenses”.

Consultado por “el Retrato…” sobre si dicha propuesta va a ser entregada al intendente, aseguró que “está disposición de toda la ciudadanía, pero fundamentalmente de las autoridades como los concejales, funcionarios y del representante de la ciudad, por supuesto”.

“También tenemos una campaña de comunicación parada para que esto llegue a toda lo ciudad, porque si esto se queda en los recintos del poder no tiene sentido. Lo importante es que la información llegue a la ciudad”, afirmó.

Gerbi comentó a “el Retrato…” que la plataforma “es un espacio donde se brinda información. Hay más de 60 especialistas trabajando en todos los temas de los 20 capítulos, pero hay muchas cosas para mejorar.Lo importante es que sea cada vez más entre todos, que la gente se sume a trabajar y que traiga su aporte”.

“Cada capítulo tiene un tema específico como salud, residuos, sustentabilidad económica y financiera del municipio, logística de la ciudad, transporte, los cuales tienen que ver con la calidad de vida”, completó y añadió que “son temas que se quiere buscar consenso para solucionarlos”.

“PARA SABER QUÉ CIUDAD QUEREMOS, NECESITAMOS SABER QUE CIUDAD TENEMOS”

Es de destacar que la presentación se concretó bajo el slogan “Para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos”, y se trató de una iniciativa no partidaria encargada de generar y difundir información confiable para conocer y entender cómo se encuentra General Pueyrredon. En la oportunidad se dio a conocer el trabajo de análisis de los distintos temas que afectan la calidad de vida local y que culminó con un diagnóstico integral, profesional e interdisciplinario que realizaron más de 60 investigadores y especialistas marplatenses.

Cabe señalar por último que los datos del informe estarán disponibles de forma gratuita en la página www.mardelplataentretodos.org.