Mario Rodriguez: “A 35 años de la democracia quieren gobernar una ciudad por decreto”

Luego de la reunión de presidentes de bloques, en el marco del recorte de las bonificaciones especiales de los docentes y no docentes locales decretada por el intendente local, Mario Rodríguez, presidente de la comisión de educación del Concejo Deliberantes e integrante de Cambiemos, dialogó con “el Retrato…” y criticó la actitud de Arroyo y de los funcionarios, Mourelle y Distéfano. “Están jugando peligrosamente con la alianza de gobierno y con la institucionalidad”, apuntó.

El decreto firmado por el intendente Arroyo, el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle y el secretario de Educación, Luis Distéfano, puso fin a un beneficio que los docentes municipales cobraban desde 1989 y generó malestar entre los trabajadores, que verán reducirse sus salarios en el orden de $ 5000.-.

En tal sentido, el referente de la UCR, se refirió a la reunión con la comisión que tendrán este miércoles a las 13, luego de haberse pasado a un cuarto intermedio en el día de ayer. “Hemos invitado a los dos secretarios firmantes del Decreto 2772 que nosotros hemos rechazado este lunes por medio de un proyecto resolución”, sostuvo.

Si bien no confirmaron que se harán presentes los mencionados Rodríguez expresó: “Los invitamos, porque tenemos la obligación con la comisión, pero esperamos la respuesta en el transcurso de este miércoles sobre si alguno de los dos va a venir, ninguno o ambos” a la vez que comentó que “la comisión está citada igual y hay un temario que hay que ir desarrollando”.

Además, completó: “Tenemos la obligación de convocarlos para que brinden las explicaciones atento de que este Decreto viola una normativa que emitió el Concejo Deliberantes, porque más allá que uno en su momento haya acompañado o no la sanción de una ordenanza, la misma está vigente”.

“Ayer había más de un centenar de docentes y directivos de establecimientos municipales, por lo que esperamos para este jueves la misma concurrencia. Vamos a ver de qué manera podemos llevar adelante la comisión dándole la palabra a todos los que la pidan, pero siempre en un marco de respeto que es importante para tomar decisiones que, como Concejo Deliberantes, tenemos que hacer”, sostuvo.

Asimismo, precisó que “el Decreto que está impulsando el Ejecutivo va en contra de una ordenanza vigente, con lo cual ahí hay un conflicto que en su momento se dirimirá cuando podamos tener sesión en el Concejo” y señaló que también éste “viola varias normativas, pero especialmente la ordenanza 21912 que en su momento se impulsó del estatuto de docentes municipales”.

Consultado por “el Retrato…” sobre sus declaraciones en torno a la necesidad de un diálogo profundo sin agresión, describió que“esta es la respuesta que se da del Ejecutivo a nuestra solicitud de diálogo y la de otros bloques que incluso pidieron una audiencia con el intendente”.

“El Decreto es la respuesta del Ejecutivo, al cual lo firman tanto el Secretario de Educación como el de Hacienda” y apuntó que“ambos entendieron que la confrontación es la mejor metodología para llevar adelante la gestión, pero a nosotros nos parece todo lo contrario. Es decir que inventar problemas o conflictos donde no los hay, no recurrir al diálogo y demás complica aún más el desarrollo de la gestión”.

Por otra parte, hizo hincapié en el frente que mantienen los integrantes de diferentes partidos en Cambiemos y aseguró que “están jugando peligrosamente con la alianza de gobierno y con la institucionalidad”.

“Esto de impedir por un capricho el reencasillamiento de los empleados de planta permanente tanto del Concejo Deliberantes como de la Defensoría del Pueblo, es un error enorme y una decisión equivocada que tiene la consecuencia de panear la institucionalidad de uno de los poderes de la democracia, como lo es el Poder Legislativo”, expresó.

A su vez, apuntó que dicha decisión del Ejecutivo “solo se explicaría si algún iluminado o fanatizado cree que a 35 años de la democracia se puede gobernar una ciudad por decreto. La verdad que en ese sentido se marca una preocupación que viene en camino”.

Seguidamente, se refirió a que, si bien no cuenta “con muchas expectativas, desde su espacio tomarán decisiones independientemente de que los funcionarios vengan o no. Lamento que hayan tomado el camino de la discusión y que no reconozcan a la Comisión de Educación como un ámbito de diálogo”.

“Me llama la atención la actitud de Arroyo, porque él fue edil durante 6 años y valoraba la tarea que él mismo desarrollaba en el Concejo deliberantes, con lo cual sino es él, entonces lo están asesorando mal, porque está tomando una decisión que va en contra de la institucionalidad”, explicó.

En relación a lo anterior, completó que dicha actitud del intendente local le “parece claramente muy peligrosa e innecesaria, que va a llevar a un camino de falta de diálogo y de desgaste de las relaciones personales sin retorno” y confesó: “Ojalá que vuelva a primar la racionalidad y que desde el Ejecutivo haya quienes puedan poner un freno a las conductas irracionales que algunos tienen”.