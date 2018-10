Marcelo Fernández: “Ahora Arroyo también quiere destruir el sistema educativo municipal”

Marcelo Fernández, miembro de la comisión de educación del Concejo Deliberante, hizo alusión al decreto 2272 dictado por Carlos Arroyo: “Estamos ante un nuevo conflicto generado por el gobierno en un claro ataque al sistema educativo municipal. Ese que fundó Lombardo, que fue respetado y enaltecido por los sucesivos gobiernos y que la gestión de Gustavo Pulti gestionó su financiamiento”.

“Los fondos de los sueldos de los docentes son girados por Provincia y Nación desde el año 2009, con lo cual querer estigmatizar a los docentes diciendo todo lo que se podría hacer con esos fondos es una falacia. Ese dinero en caso de que no se use para los sueldos no se va a destinar a hacer nuevas escuelas ni a mejorar las existentes, simplemente no va a ser enviado por Provincia y Nación. Lo que no hay acá es gestión. No hicieron durante estos tres años ¿qué nos puede llevar a pensar que van a arrancar ahora? agregó.

Para finalizar Marcelo Fernández expresó: “El sistema educativo municipal es un rasgo distintivo de nuestra ciudad y motivo de orgullo para todos. No podemos permitir que ahora pretendan avasallarlo e ir en contra de derechos adquiridos por los maestros. Parece que Arroyo quiere transpolar conflictos de orden provincial al ámbito local, en lugar de generar consensos y mejorar la ciudad, se dedica a restar”.

“Entre todos tenemos que defender el sistema educativo municipal que es el más grande del país con 33 Jardines de Infantes, 17 Primarias, 18 Secundarias, 10 Escuelas de Formación Profesional, 4 Institutos de Formación Superior, y 2 Bachilleratos para adultos. En sus aulas hay más de 25.000 alumnos, 3000 docentes, más capacitadores, auxiliares, administrativos y alfabetizadores” concluyó