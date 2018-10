La mamá de Lucía Perez solo quiere justicia y una condena ejemplar por femicidio

A dos años del crimen, este martes comenzó ante el Tribunal Oral Criminal N° 1 de la ciudad el juicio por la muerte de Lucía Pérez. Con un gran dolor, Marta Montero, la mamá de la joven de 16 años asesinada en octubre de 2016 declaró este martes ante los magistrados y confesó: “Quiero justicia, quiero una condena ejemplar, quiero que se vea que esto fue un femicidio, que a Lucía la cosificaron y la mataron de la manera más cruel. Quiero justicia, nada más que eso”.

Por otra parte en las puertas de Tribunales unas treinta personas de diversas organizaciones hacían el “aguante” a los familiares de Lucia , reclamando a través de pancartas una condena ejemplar para los tres involucrados (FOTO)

Matías Farías y Juan Pablo Offidani llegaron al proceso detenidos mientras que Alejandro Maciel goza de la morigeración a la prisión preventiva en una institución de rehabilitación de adicciones. Por su parte, el fiscal Daniel Vicente –designado en la causa tras la licencia y desplazamiento de la fiscalía N°8 de María Isabel Sánchez- ratificó las acusaciones con las que la causa fue elevada a juicio y relató, sobre el hecho principal.

En ese marco, ratificó la figura de abuso sexual agravado el suministro de estupefacientes seguido de muerte y la de tenencia de estupefacientes para su comercialización agravado por ser destinado a menores de edad. Mientras que el primero de esos hechos se lo atribuyó a Farías, el segundo incluyó a Offidani y sostuvo que la participación de Maciel está relacionada con el encubrimiento agravado.

Por su parte el particular damnificado, Gustavo Marceillac, acompañó el planteo fiscal y agregó que intentarán probar durante el debate que tanto Farías como Offidani vendían estupefacientes a menores y en inmediaciones de establecimientos educativos, lo que significaría un agravante en una hipotética condena.

La defensa de los tres acusados, a cargo de Laura Solari, expuso en cuanto al hecho inicial -la venta de droga- que solicitarán la absolución para Offidani y un cambio de calificación en el caso de Farías, dependiendo las pruebas producidas en el debate.

En ese contexto, los primeros en declarar ante los jueces Pablo Viñas, Aldo Carnevale y Facundo Gómez Urso fueron los papás y el hermano de Lucía. Entre lágrimas y con un profundo dolor, Marta Montero recordó detalles de la vida en familia y la relación que tenía con su hija: “La fiscal me dijo que a Lucía la habían drogado y violado y que la primera suposición era que la habían empalado y lavado el cuerpo. En la comisaría me dijeron que se había muerto por una sobredosis. Quedé en un estado que no podía entender nada”.

A su vez, definió a Lucía como una “excelente” hija. “Era una excelente persona. Siempre estaba conmigo, no era de salir mucho. Yo lo había hablado con ella: cuando tuviera 17 años la íbamos a dejar salir a una matinée y el padre la iba a llevar y buscar. Era buena estudiante. Se preocupaba mucho. Hablábamos y ella contaba hasta donde ella quería, como son los adolescentes”, señaló.

Y agregó que “Lucía era una chica saludable, no se enfermaba nunca. Me había pedido ir a terapia, ocho o nueve meses antes, una vez por semana. Se atendía con mi ginecóloga, ella si hubiera visto algo en la primera consulta me hubiera dicho algo, seguro”.

Seguidamente, Marta recordó cómo encontró el cuerpo de su hija: “Tenía manchitas negras en la parte blanca del ojo, la nariz colorada, después se le puso bordó. Estaba limpia, impecable, no tenía olor a nada. El pelo seco. Le faltaba una zapatilla. Y otra cosa que observé es que tenía las uñas cortitas, que ella no era de usar las uñas cortitas. La besé, le dije que la amaba y que iba a estar con ella siempre”.

“No sé si consumía tóxicos y nunca la vi usar colirio para los ojos. Le dábamos la mejor educación como padres. Ni rígida ni libre, un punto medio. De educación sexual no hablábamos, no le conocí ningún novio”, contó y afirmó: “A los 15 años estuvo embarazada, no puedo decir más”.

Tras el único cuarto intermedio de la jornada, Guillermo Pérez, el papá de Lucía precisó: “Su muerte fue quiebre de la familia, falta un integrante. Es muy difícil seguir adelante”, a la vez que indicó que “no tenía conocimiento de que Lucía consumiera tóxicos. Después del hecho, me enteré que fumaba. Peleamos con Matías, lo eché de casa, estuvo cuatro meses fuera de casa. Le reproché que no me hubiera dicho nada”.

“Fumábamos quizás una vez por semana”

Por su parte, Matías Montero, hermano de Lucía, declaró que la joven había probado la cocaína y que a veces consumía marihuana con él. “Teníamos una relación buena, éramos confidentes en algunas cosas. Yo había otras cosas en las que no estaba de acuerdo, como el uso de algún estupefaciente”, señaló.

Al ser consultado por la defensa de los acusados, agregó: “Sé que consumía marihuana, porque había consumido alguna vez con ella. Tenía el conocimiento de que había probado la cocaína. Le dije que no compartía, tuvimos una larga charla y no volvimos a hablar del tema” a la vez que aclaró: “Fumábamos quizás una vez por semana. Mis padres sabían que yo consumía marihuana pero no estaba al tanto de que mi hermana también”.

En la primera jornada los magistrados también escucharon a otros testigos de la causa. El Tribunal confirmó que la actividad se retomará este miércoles a las nueve de la mañana. La presencia de los peritos médicos –eje central del debate- será recién el próximo lunes.