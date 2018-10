La Multisectorial de la Mujer, siempre presente, se acordó de Arroyo y Mourelle

En el marco del inicio del juicio por la muerte de Lucía Pérez, Laura Hochberg, referente de la Multisectorial de la Mujer, se hizo presente en las puertas de Tribunales a los efectos de acompañar a la familia y en dialogo con “el Retrato…” expresó: “Esperamos justicia de verdad y cuando digo eso me refiero a perpetua para los tres”.

En tal sentido, la referente de la Multisectorial de la Mujer remarcó: “Esperamos justicia de verdad y cuando digo eso me refiero a perpetua para los tres”, aunque confesó que no cree que esto suceda. “Hasta donde sabemos tanto para Offidani y Farías es probable que esta condena se dé, pero no así en relación a Maciel”, apuntó.

Asimismo, indicó que “estos jueces tienen que pensar en que verdaderamente esto fue un asesinato y un femicidio.Lamentablemente, hoy Lucía no puede declarar, porque murió con tanto dolor, injusticia y de una forma desnatural con todo lo que le hicieron. Por lo tanto, las expectativas son que estas personas reciban perpetua”.

“Es muy difícil frenar esto, pero nosotras no dejamos un solo día de pelear”, resaltó a la vez que aclaró que lo que sucedió con la joven de 16 años en octubre de 2016 “es un femicidio más. Hay muchas Lucías en todo el país y esto va creciendo día a día”.

A su vez, remarcó que desde su espacio y en cada lugar lo que intentan es “que exista verdaderamente la emergencia en violencia de género y diversidad, porque de esta forma habría presupuesto para poder frenar justamente todo tipo de violencia”.

“Desde la municipalidad no se está otorgando este presupuesto y sigue habiendo lista de espera en botones anti pánico”, señaló y comentó que “tanto el intendente como el Secretario de Economía cierran los ojos y miran para otro lado, porque no les interesa en lo más mínimo que existan políticas públicas para el tema de la mujer”.

En ese contexto, cuestionó “las frases misóginas de Arroyo hacia las mujeres” como también a “Mourelle que acosó a una empleada municipal sin ningún tipo de tapujo, lo cual demuestra justamente lo que opinan en el tema de las mujeres”.

Por último, adelantó que este viernes tendrán una reunión junto al Movimiento de Mujeres y comentó: “Queremos pensar una iniciativa contra Mourelle, en exigirle en persona en su oficina que, por lo menos, se presente a declarar, cosa que no ha hecho aún, cuando lo llamaron. Esto es de una impunidad absoluta y es lo que está sucediendo con este gobierno”, señaló.