Bonifatti: “El sistema educativo, que tanto orgullo nos genera, hoy está en riesgo”

“ Ante el atropello de modificar por decreto una decisión tomada por ordenanza con consenso político de todos los partidos, nos preguntamos ¿ Por que debe ser algo malo que el municipio abone un plus a sus docentes municipales? ¿No estamos todos de acuerdo en que los docentes están mal pagos en toda la Argentina y que eso provoca un daño irreversible? ¿No debería ser materia de orgullo poder decir que este Municipio valora la actividad de sus docentes y la reconoce con este plus? ¿No es, acaso, la educación la base para pensar en las capacidades futuras con las que contará la ciudad ?” continuó diciendo Bonifatti.

“ Este sistema, que tanto orgullo nos genera, hoy está en riesgo. No solo porque sus infraestructuras están deterioradas, falta material para trabajar, no se dictan capacitaciones internas y sobre todo hay una ausencia de rumbo general desde hace tres años, sino – además – hoy está en riesgo por este intento de bajar los sueldos de los docentes municipales.”

“Debemos tener claridad para tomar decisiones. No se puede mirar todo con el cristal económico. No siempre el ajuste da buenos resultados. No todas las áreas son ajustables. Nos preguntamos si la educación es un área para ajustar o como ciudad estamos escupiendo hacia arriba. ¿Quien puede pensar que el resultado de esta decisión puede beneficiar a algún marplatense de algún modo? Y entonces, ¿a quien beneficia?”, finalizo el Concejal.