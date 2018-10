Angela Merkel no repetirá como candidata a canciller alemana

La dirigente alemana abandonará la presidencia de su partido, tras 18 años, y no se presentará a las elecciones de 2021

La canciller alemana, Angela Merkel , ha anunciado este lunes que no se presentará a la reelección como presidenta de su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), y que este será su último mandato —oficialmente finaliza en 2021— al frente del Gobierno alemán. La decisión, que se produce después de que la formación conservadora haya recibido dos importantes reveses electorales en las regiones de Baviera y Hesse, marca el fin de una era en la que la dirigente, de 64 años, licenciada en Física y procedente de la antiguaAlemania del Este, ha dominado la política en Europa.

Merkel ha presidido la CDU desde 2000 y es canciller desde 2005. Cuando llegó al Gobierno, George W. Bush presidía EE UU, Chacques Chirac ocupaba el Elíseo en París, Tony Blair era el premier británico y José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba España.

Este lunes, la dirigente alemana, considerada una de las mujeres más poderosas del mundo, ha confirmado que dejará la dirección del partido en diciembre y que no contempla volver a presentarse a unas elecciones federales, aunque por motivos políticos se convoquen antes del fin de la legislatura.

“En la próxima conferencia federal del partido en Hamburgo no me presentaré de nuevo como presidenta de la CDU. Tampoco me postularé de nuevo como canciller durante otro periodo legislativo. Este es mi último mandato como canciller federal […] Soy responsable de todo, de los éxitos y los errores, y esta cuarta legislatura será la última para mí”,ha señalado Merkel en una rueda de prensa en la sede del partido enBerlín.

La canciller ha calificado de “decepcionante y amargo” el mal resultado obtemnido por su partido en Hesse este domingo, donde ha perdido 11 puntos respecto a las elecciones de 2013, y ha admitido que los motivos de la debacle había que buscarlos en los últimos meses del Ejecutivo federal. Estos malos resultados se unen a los que ya cosechó la formación en la cita con las urnas en Baviera, el pasado 14 de octubre. “La imagen que ofrece el Gobierno es inaceptable”, ha agregado.

La decisión de Merkel se debe al resultado en esos comicios, pero también a la tendencia a la baja en las encuestas que se publican regularmente en el país. Según el último sondeo, la CDU solo obtendría un 24% de los votos en unas elecciones nacionales. Merkel ha subrayado que “es hora de abrir un nuevo capítulo”, ya que su “objetivo siempre había sido ocupar cargos políticos con dignidad, y un día partir con dignidad“. Tampoco contempla postularse para ocupar un alto cargo en la UE tras las elecciones al Parlamento Europeo de mayo venidero.

Con Merkel en camino de abandonar la política, se abre la carrera para sucederla.

Si finaliza la legislatura y sigue como canciller hasta 2021, como ha planeado, igualará los 16 años en el poder deHelmut Kohl, que gobernó el país entre 1982 y 1998.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa