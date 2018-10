Mar del Plata Club Campeón del Torneo Regional Pampeano A

A falta de una fecha del final del certamen, Mar del Plata Club derrotó 41 a 17 a San Ignacio y mantuvo la ventaja de 7 puntos ante Sporting, que a pesar de que venció a Universitario no le alcanzó y los de Celina volvieron a festejar.

En Valle Hermoso los dirigidos por Rafael Urrutia sabían que si ganaban serían campeones por quinta vez en la historia y lo consiguieron por 41 a 17 de San Ignacio.

Los tries llegaron de la mano de Guido Zingale, Bruno Palmisciano, Tomás Catuogno, Santiago Rodríguez y un try penal, en tanto que en los locales hubo tries de Gastón Elvira, Matías De La Canal y Rafael Riego.

De esta manera Mar del Plata Club igualó con 5 trofeos a Sporting y ambos lograron la misma cantidad. La próxima semana, en Santa Celina, se disputará el clásico y los de verde y marrón recibirán su premio.



En Villa Marista el que cumplió con su objetivo fue Sporting, que venció 28 a 10 a Universitario, a pesar de que no le alcanzó para asegurar la segunda posición. Los de Eduardo Etcheto llegaron al try con Juan Di Pace, Tomás Grosse, Iván Ballesteros e Ignacio Castañón, en tanto que en Uni descontó Matías Ruiz.

En la Sierra de los Padres el que sigue demostrando estar en un gran momento es Comercial, que derrotó 25 a 17 a Sportiva y aún tiene chances de estar en la segunda posición. Los tries del “Celeste” fueron obra de Gerardo Vouilloz, Gaspar Jenklen, Marco Gasparri y Héctor Sandullo, en tanto que en los bahienses anotaron Pedro Lance e Ignacio Cantalejos.

Torneo Regional Pampeano A Campeonato Fecha 9:

Comercial 25 – 17 Sportiva

Sporting 28 – 10 Universitario

San Ignacio 17 – 41 Mar del Plata Club

Posiciones:

Mar del Plata Club — 38

Sporting — 31

Comercial — 27

San Ignacio — 15

Sportiva — 14

Universitario — 1

Torneo Regional Pampeano B Campeonato:

Biguá 24 – 27 Uncas

Los 50 3 – 37 Los Cardos

Universitario BB 14 – 15 Argentino BB

Posiciones:

Uncas — 34

Argentino BB — 33

Los Cardos — 29

Biguá — 21

Universitario BB —8

Los 50 — 5

Torneo Regional Pampeano A M19:

Comercial 45 – 48 Sportiva

Sporting 19 – 5 Universitario

San Ignacio 19 – 59 Mar del Plata Club

Torneo Regional Pampeano B M19:

Biguá 29 – 7 Uncas

Los 50 0 – 41 Los Cardos

Universitario BB 14 – 38 Argentino BB

Copa Imágenes MDQ Semifinales:

Sporting 20 – 12 Universitario (Intermedia)

Mar del Plata Club 40 – 23 San Ignacio (Intermedia)

San Ignacio 38 – 15 Sporting (Primera)

Mar del Plata Club 43 – 20 Comercial (Primera)