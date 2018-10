El fútbol marplatense define clasificados y los crucen de lo que se viene

Se conoció la programación del fútbol marplatense, de la última fecha de ambas zonas, antes de comenzar los play off. Círculo, Urquiza, Alvarado y Nación van por los dos boletos vacantes en cuartos. River, Los Patos y Unión por el pasaporte que resta a los play-offs.

Cancha de Kimberley (15.15hs) Kimberley vs Gral.Urquiza /árbitro Llona.

Cancha San Lorenzo, 15:15 hs.El Cañón vs Unión / árbitro Miranda

Cancha River, 13. 15 Racing vs Once Unidos/ árbitro Abboud -15:15 River vs San Lorenzo /árbitro Mella

Cancha Quilmes, 15.15 hs. Quilmes vs San Isidro /árbitro Orellana

Cancha libertad, 15.15 hs Huracán vs Independiente 7 árbitro Millas

Cancha Círculo 15.15 hs. Círculo vs Juventus Unida / Cingolani

Cancha Alvarado 15.15 hs Alvarado vs Los Patos / árbitro Aquino

Cancha de MITRE, 15.15 hs. Gral Mitre vs San José / árbitro Gerez

Cancha MDP , Mar del plata vs Cadetes / árbitro Nuesch

Cancha Al ver verás, 15.15 hs Al Ver Verás vs Boca árbitro Meléndez

Cancha Banfield 15.15 hs. Banfield vs Peñarol árbitro Campagnoli

Cancha nación 15.15 hs. Nación vs deportivo norte árbitro Mustafa

Cancha Talleres 15.15 hs. Talleres vs Libertad árbitro Sanz

