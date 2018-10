…que muchos en el Concejo quieren matar al cartero

…que luego de la publicación de La Tecla Mar del Plata relacionada a la pelea entre Mourelle y Saenz Saralegui, y el salario de los colaboradores de los ediles, muchos lo consideraron un verdadero bombazo nacido en las oficinas de Hacienda?.

…que luego de la reproducción de la nota por parte de “el Retrato…” hubo varios/as que se acordaron de la pobre madre del director de este medio por el “pecado” cometido?.

… que luego de la difusión de esos salarios, se trató de “matar al cartero”, además de acusarlo de atacar a los “honorables” ediles por sus negativas a futuros auspicios publicitarios?

…que para algunos el “Honorable” es un fabuloso “emprendimiento familiar” atento a los lazos sanguíneos que unen a varios de ellos?.

…que sin duda los buenos del oficialismo (los del propio riñón gubernamental) encabezan un ranking difícil de igualar (en caros y $$$$$$) ?.

…que entre quienes más molesto fue visto caminar por los pasillos, sería un hoy “secretario” que horas atrás recorría esos mismos lugares, amenazando mostrar una lista de “beneficiados” con la publicidad oficial?.

…que ese sujeto cuando cruzaba algún periodista que había logrado el auspicio municipal, les mostraba el papel haciéndole saber que conocía el “secreto”, con un claro mensaje de amedrentamiento?.

…que lo que ese inútil (léase que no sirve o no es apto para una función) desconocía que la Comuna (fiel al estilo Mourelle) no pagó ninguno de los contratos que ya llevan tres meses de atraso como mínimo?

… que la suerte de la Mutual de Guardavidas ya estaría echada y que su continuidad tiene “certificado de defunción” firmado por las autoridades municipales?

…que el bueno de Nestor Nardone se refriega las manos ya que los casi 90 bañeros que se quedan sin trabajo temporal, el 50% se sumaría a las filas del Sindicato de Guardavidas?

…que en ocasión de la visita a IDEA de la Gobernadora María Eugenia Vidal, pensaban armar un “verdadero kilombo”, pero que el novel (por su función, no por su edad) Coordinador Regional del Ministerio de Trabajo de Buenos Aires, logró frenar ese impulso?

… que el tema de Estacionamiento” de Playa Grande tendría nuevos y furibundos enfrentamientos que sacudirán el reducto turístico de Belgrano y San Luis?

…que habría dos concejales oficialistas interesados en que el proyecto (hoy dormido en cajones oficiales) de Samsara salga sí o sí?

…que la siempre vigente Vilma tendría datos de una encuesta que la animaría a jugar por la máxima oficina municipal y solo le faltaría atar con los sectores más duros del radicalismo?

…que en la UCR dan ya por echa la partida de su actual presidente, el alfonsinista Mario Rodríguez tras la figura del Ricardito que ya tendría cerrado un frente con Massa, Stolbizer y Lifschitz, y aquel puesto sería para una conocida figura que estaría volviendo por sus fueros?