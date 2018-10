El Senado provincial aprobó “Tolerancia Cero” para conductores menores de 21 años

El Senado bonaerense aprobó la prohibición de conducir vehículos con concentración de alcoholemia superior a 0 gramos a menores de 21 años y principiantes. Ahora la iniciativa será girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

En el recinto este jueves estuvieron presentes familiares de víctimas de accidentes de tránsito, entre ellos el padre de Yésica Parra, quienes desde los palcos siguieron el debate con expectativa ya que ellos también auspiciaron con su lucha para que comience una reversión del flagelo de los accidentes ocurridos a causa del alcohol y la imprudencia.

Tras la sesión el senador marplatense Lucas Fiorini (Cambiemos) manifestó su conformidad por lo que consideró “un proyecto seriamente discutido y trabajado durante meses en comisión. Es un texto legislativo responsable, razonable, aplicable y que por eso ayudará efectivamente en la prevención de trágicos accidentes de tránsito, que es lo que todos queremos con firmeza”, enfatizó.

“Está disposición, que salió por unanimidad y luego de escuchar a los familiares de las víctimas, funcionarios y especialistas, tiene una finalidad preventiva más que persecutoria, brindando a la justicia elementos concretos para actuar y sancionar a quien produce un accidente por imprudencia. Es un gran avance”, refirió Fiorini.

ASPECTOS DESTACADOS DEL PROYECTO

–Conductores principiantes y menores de 21 años no podrán tener alcohol en sangre

-Ordena las siguientes sanciones para los infractores:

A) Arresto

B) Inhabilitación para conducir vehículos y retención de licencia.

C) Cuando la infracción sea por conducción con nivel de alcoholemia en sangre, el monto de la multa se incrementará

D) Obligación de concurrir a cursos especiales de educación vial, bajo apercibimiento de triplicar el valor de la multa por no asistir.