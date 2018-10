El marplatense Salinas Porto asume en el Gobierno Mundial de Internet

En Barcelona (España), oficialmente asumió como presidente de la región de América latina y Caribe por el sector de los Usuarios de Internet, el marplatense Sergio Salinas Porto.

Por primera vez Mar del Plata está en la agenda mundial en temas de Internet con su mayor representación.

El presidente de Internauta Argentina (asociación Argentina de Usuarios de Internet) y Secretario General de FeTIA/CTA en Mar del Plata, está participando desde el 19 de Octubre en la ciudad de Barcelona (España) en la Reunión Nº 63 de ICANN, junto a representantes de estados, empresas y organizaciones de usuarios que integran la comunidad de internet que debaten y proponen sobre nombres y números de dominio, DNS, IP y otros temas que hacen a la estabilidad del ecosistema de Internet.

“A partir de hoy, se abre una nueva etapa que se basará en un liderazgo múltiple, que involucrará no solo a este Presidente y al Secretario de esta región (Harold Arcos- Venezuela), sino también a los Directores de Políticas de esta región que los incorporaremos rápidamente en las definiciones colectivas del liderazgo regional…” dijo Sergio Salinas Porto.

Salinas Porto asume con un proyecto ambicioso que tiene como punto focal, la participación de los usuarios de internet en los distintos ámbitos de debate de políticas de internet, la organización de capacitaciones a los distintos líderes, organizaciones de usuarios con representación en ICANN y un nuevo plan estratégico para la región fundado en el empoderamiento ciudadano y la participación responsable en temas sensibles para los usuarios latinos/caribeños.

Lo acompañarán en esta gestión Humberto Carrasco (Chile) Harold Arcos (Venezuela) Bartlett Morgan (barbados).

¿Qué es ICANN?

Para ponerse en contacto con otra persona a través de Internet es necesario escribir una dirección en su equipo: ya sea un nombre o un número. Esa dirección debe ser única para los equipos sepan donde pueden encontrarse. ICANN coordina estos identificadores únicos en todo el mundo. Sin dicha coordinación, sería imposible tener una Internet a nivel mundial.

ICANN se fundó en 1998 como asociación sin ánimo de lucro y en ella se reúnen personas de todo el mundo cuyo objetivo es asegurar que Internet sea segura, estable e interoperativa. Esta asociación promueve la competencia y desarrolla políticas de identificadores únicos de Internet.

ICANN no controla el contenido de Internet. No puede detener el correo basura y no gestiona los accesos a Internet pero, gracias a su función de coordinación del sistema de nombres de Internet, tiene una gran importancia en la expansión y evolución de Internet.