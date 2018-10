Continúan con la entrega de tablets del Programa + Simple

La Municipalidad de General Pueyrredon, en el marco del programa “+ Simple”, una iniciativa conjunta entre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la ANSES, continúa con la entrega de tablets destinadas a adultos mayores que salieron sorteados.

Para saber la fecha de entrega que le corresponde a cada beneficiario, deberán ingresar a www.mardelplata.gob.ar/massimple.

En este marco, el secretario de Tecnología e Innovación, Sergio Andueza, expresó que “durante el 2017 se realizó el sorteo del ENACOM, en el marco del Programa + Simple para entregar tablets a jubilados. En este marco, entregamos más de 13.000 pero parte de las personas que resultaron ganadoras no se habían presentado por lo cual el ENACOM habilitó un grupo de personas denominados suplentes para entregar el remanente de tablets que aun tenemos, que son más de 3000”.

Seguidamente, Andueza aclaró que “el lunes comenzamos con la entrega, las personas podrán chequear si han sido seleccionados dentro del sitio de la Municipalidad en www.mardelplata.gob.ar/massimple ahí figura el nombre, la inicial del apellido y los tres últimos números del DNI. Una vez que lo confirmen van a poder verificar la fecha correspondiente en el calendario que esta ordenado por la inicial del apellido”.

Para finalizar, el funcionario agregó: “El lunes comenzamos con la entrega de personas cuyo apellido comience por la letra A y recomendamos que no se acerquen a primera hora, la entrega comienza 8.30 de la mañana, se va a dar la capacitación tal como se realizó previamente en el mismo lugar y recomendamos no acercarse temprano porque es un trámite que no lleva más de 10 minutos”, concluyó.