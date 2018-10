Mercedes Morro reclama urgente medidas para satisfacer la demanda de los jubilados

“La economía estalló, la inflación va a superar el 40%, la canasta básica tuvo aumentos que superan ese número, los servicios se convirtieron en impagables y los medicamentos vieron crecer su preció por arriba del 100%. El gobierno de Mauricio Macri atendió algunos reclamos y en todos los casos lo hizo con aquellos que tienen más espalda para aguantar” sostuvo la concejal Mercedes Morro (FR).

“¿Y los jubilados?, ¿qué medida se ha anunciado para asistirlos y hacer más soportable este momento?” se preguntó. “Nada, absolutamente nada. Ni un aumento, ni un bono ni alguna decisión que los saque de este pozo de angustia en el que se encuentran sumergidos”. Morro continuó diciendo que “más del 80% de los pasivos argentinos reciben una jubilación mínima, y sabemos que la misma los coloca hoy por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué clase de país condena a sus viejos a la miseria y el desamparo?, ¿nos olvidamos todos que pocos meses antes ya les habían cambiado las reglas de juego con respecto a la medicación que entrega el PAMI?”.

“La sociedad no puede estar ajena a este drama. No importa que todos estemos concentrados en resolver nuestros propios problemas; tenemos que hacer algo para defender sus derechos. ¿O es que en la Argentina solo se atiende a aquellos que tienen capacidad de presión y amenaza?” dijo. “Todos tenemos la obligación de hablar por ellos, exigir y conseguir que en forma urgente las autoridades tomen las medidas necesarias para reponer los derechos de los jubilados que esta crisis conculcó. Y debemos hacerlo ya, sin demora alguna; ellos no tienen tiempo y se han ganado con su trabajo de años que todos nos pongamos a su lado” continuó.

La edil anunció la convocatoria a una jornada de trabajo en el Concejo Deliberante, con la participación de todos los sectores involucrados, para formalizar un pedido al gobierno nacional de una recomposición urgente del ingreso de la clase pasiva. “Es un reclamo de años y aunque la lucha siga siendo el cumplimiento del fallo de la Corte que reconoce el derecho al 82% móvil ahora se trata de una emergencia y todos debemos actuar en función de ello” sostuvo.

“Un aumento urgente, un bono compensatorio de la pérdida del poder adquisitivo, una cobertura al 100% de todos los medicamentos y en los casos más agudos una asistencia alimentaria que le permita recuperar condiciones mínimas de dignidad en su calidad de vida. Tenemos que lograrlo y vamos a luchar por eso” concluyó.