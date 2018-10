Gran año para los pibes del M15, M16 y M17 de Sporting de Sporting

Las divisiones M15, M16 y M17 de Sporting continúan atravesando un gran año. Los más pequeños, en su primera incursión en categorías competitivas, dieron la vuelta olímpica en la Copa de Oro, mientras que la M16 festejó en el mismo certamen y antes lo había hecho en el Regional Pampeano, donde también levantó la copa la M17, subcampeona luego de la Copa de Oro.

La M19, por su parte, está puntera en el Regional junto con Mar del Plata Club a falta de dos jornadas. Primero se vendrá Universitario y el cierre será con el clásico contra “Mardel” de visitante.

Jerónimo Temperley, el “10” de la M15 que el domingo 11 de noviembre buscará un nuevo título cuando se dispute el Seven Oficial de la Unión en la Villa Marista, destacó que “tenemos un sistema de juego en el que todos tienen que estar participando constantemente, ya que con la pelota y sin la pelota todos deben ayudar al equipo. Otras de las claves es que somos un equipo muy sólido dentro y fuera de la cancha y esto lleva a que si las cosas no funcionan tenés un compañero apoyándote todo el tiempo”

Sobre la importancia de las buenas relaciones fuera de la cancha, Temperley explicó que “durante todo el año estuvimos trabajando el compañerismo fuera y dentro de la canchay eso se vio reflejado las últimas fechas. Además, a principio de año nos propusimos todos un objetivo que era salir campeones. Cada uno hizo su trabajo para cumplir el ese objetivo y eso es muy valorable. Eso también nos fue construyendo como grupo”.

A la hora de mencionar el aporte de los entrenadores, el conductor dijo que “tuvieron un papel muy importante en este logro, ya que sin ellos no lo hubiésemos conseguido. Nos aportaron conocimientos que nos ayudaron para crecer como deportistas tanto a nivel individual como a nivel grupal, y estuvieron en momentos críticos durante el campeonato”.

Sobre los momentos claves, “Jero” eligió dos: “primero en la tercera fecha cuando perdimos de local contra Mar del Plata Club 10-0. Ese fue el momento más crítico del campeonato, ya que, con esa derrota quedamos igualados con Los Cardos y San Ignacio en la tabla. Por suerte después de toda una semana de trabajar esa derrota y usarla como motivo para salir con otra cabeza a la cancha nos pudimos levantar y ganarle a los dos”.

Luego, Temperley dijo: “el otro momento importante fue cuando perdimos de visitante de nuevo contra Mar del Plata Club 12-10 por la décima fecha. Nos caímos anímicamente otra vez y estuvimos a punto de perder el campeonato. Pero la semana que siguió de entrenamiento fue muy dura ya que si perdíamos un partido más no ganábamos el torneo. Por suerte pudimos lograr el objetivo”.

Sobre su aporte individual, el “10” contó: “tanto dentro como fuera de la cancha intenté aportar lo mejor para el equipo desde mi lugar. Traté de aprovechar cada momento que me dieron los entrenadores pero si no fuera por mis compañeros no hubiésemos cumplido el objetivo”.

Nicolás Coniglio, el capitán de la M16 que obtuvo los dos títulos y el domingo 4 de noviembre irá por el oro en el Seven, contó que “una de las claves de nuestro juego fue la defensa, porque fue intensa y que nunca se rindió. Durante el torneo tuvimos pocos tries pero nos hicieron también muy pocos y eso nos llenó de alegría. También de a poco quisimos mejorar en ataque y con esfuerzo lo logramos”.

Sobre los puntos fuertes fuera de la cancha, Coniglio describió “nos llevamos muy bien entre nosotros y tenemos un lazo muy fuerte. No nos consideramos el mejor equipo pero sí el más unido”.

A la hora de hablar del aporte de los entrenadores, el capitán contó “nosotros pusimos nuestros objetivos y ellos os dieron las herramientas para poder lograrlos. Quiero agradecerles porque logramos cosas que no imaginábamos”.

En cuanto a los momentos importantes del trayecto, Coniglio eligió “el partido contra Mar del Plata Club, porque quedaban 60 minutos por delante y teníamos que afrontarlos con 14 jugadores. Ahí decidimos ponernos más firmes que nunca y no bajar los brazos. Era increíble ver cómo menos parecía que teníamos más jugadores que el contrario. Desde este partido no paramos y nos dimos cuenta que podíamos dar cada vez un poco más”.

Sobre su aporte individual, el hooker destacó: “siempre trato de ponerme objetivos y doy todo para poder lograrlos. Trato de mejorar como jugador y persona. Es la primera vez que me toca ser capitán y traté de motivar a que el grupo siempre esté unido y que nunca baje los brazos”.

Luca Amalfitani, referente de la M17 ganadora del Regional y subcampeona de la Copa de Oro, que irá el domingo por el Seven en cancha de Mar del Plata Club, contó que en el juego las claves “fueron la preparación física ya que gracias a eso pudimos someter en los segundos tiempos, además el equipo tuvo buena obtención sobre todo en el scrum, y poder de definición tanto los backs como los forwards”.

Además, el hooker valoró de su equipo “el compromiso tanto en los entrenamientos como en las reuniones que hicimos para unirnos más, objetivo que nos habíamos propuesto a principio de año”. Y destacó que sin los entrenadores “no hubiera sido posible de lograr todo lo que mencioné antes. Estoy muy agradecido por su trabajo”.

A la hora de elegir los momentos determinantes, Luca dijo: “no destacaría uno, ya que tomamos todos los partidos con la misma seriedad y todos los entrenamientos al 100% con el objetivo de no subestimar a ningún rival”.

Y sobre su aporte, contó: “trabajé duro en mi estado físico y en mis destrezas de primera línea para poder rendir al máximo adentro de la cancha y aportar todo lo posible para el equipo”.