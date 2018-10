Juan Grabois lanza en Mar del Plata el nuevo espacio político Frente Patria Grande

El dirigente social Juan Grabois, junto a la abogada de Derechos Humanos Elizabeth Gómez Alcorta, lanzará el sábado 27 en Mar del Plata un nuevo espacio político denominado Frente Patria Grande (FOTO). Allí confluyen varias expresiones de la Izquierda Popular y sectores cercanos al kirchnerismo.

La Corriente Pueblo Unido Mar y Sierras acompañará el lanzamiento en Mar del Plata del Frente Patria Grande , frente que busca la renovación generacional y metodológica de la política.

En tal sentido Pablo Puche trabajador de la economía popular, militante social del Movimiento Atahualpa través de un comunicado de prensa, indicó “Con la idea de participar de un espacio más amplio que le haga frente a las políticas nefastas de cambiemos y el FMI, el Frente Patria Grande con Grabois a la cabeza se lanza al escenario político marcando autonomía de las estructuras tradicionales, poniendo sobre relieve la unidad sobre las diferencias y las transformaciones sobre las reformas. Distintos movimientos populares como pueblo unido formarán parte de este espacio, con la idea de confluir en otro más amplio y unitario.

Cabe destacar que Puche estará representando a aquel espacio junto a militantes populares de Balcarce, Pinamar, Miramar y Madariaga, agrego “Las y los trabajadores, formales, informales o de la economía popular (quienes crearon su propio empleo) no podemos votar en contra de nuestros propios intereses, así tampoco podemos conformarnos con votar el mal menor, debemos intervenir fuerte y claramente en el 2019 no solo para ganarle a este gobierno de ricos para ricos sino también para generar una alternativa de cara al pueblo humilde y trabajador, tendiendo como piso las políticas positivas del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, desterrando las políticas y acciones negativas que llevaron a una mayoría a aportar votos a un cambio que género una crisis económica y social como hace tiempo no vivíamos.”

Julia Rigueiro y la construcción de otra alternativa

Julia Rigueiro, militante feminista de Mala Junta – Patria Grande, también se refirió a la creación de este espacio en la ciudad al comentar: “La situación en nuestro Municipio es muy complicada en el presente y con pésimas perspectivas del futuro inmediato bajo la gestión de Cambiemos. Desde nuestro lugar como movimientos populares no hemos parado de intentar resistir los avasallamientos a nuestros derechos y sostener las políticas públicas en materia de Desarrollo Social. Pero siempre nos encontramos con las barreras del ajuste y el desgobierno”.

“Resulta imprescindible construir una alternativa de gobierno que de lugar a la generación de empleo y a la prevención de la violencia de género, entre muchas otras cosas. Las posibilidades de cambio social solo existen realmente cuando el pueblo organizado y un gobierno popular caminan a la par, y a eso apostamos porque no creemos posible que haya justicia social sin poder popular”, concluyó Julia Rigueiro.