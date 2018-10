Argentino de balonmano

Se confirmaron los planteles que tendrá la Asociación Atlántica en las ramas femenina y masculina del Torneo Argentino de Selecciones Juniors “A”, que se disputará del martes 23 de octubre al sábado 27, en el Polideportivo de Chapadmalal, tal cual fueran los de Cadetes y Juveniles.

Por el lado de las chicas se ubicarán en el Grupo C y debutarán el martes a las 15 ante Asbal (Asociación Sureña de Balonmano), el miércoles tendrán doble turno, a las 9 ante Santa Fe y 16 hs ante Mendoza, para definir su clasificación a Cuartos de Final, que se jugarán el jueves.



El entrenador Facundo Maiques (que estará acompañado por Guillermo Murakami), contó que “esta es una categoría compleja, por las edades, trabajo, facultad y el momento del torneo es complejo, ya que varias se tuvieron que bajar por cuestiones personales, las 15 que quedaron son las que participaron del proceso de 2 meses, muy intento, por suerte hubo muchos entrenamientos y partidos, fue corto pero intenso”.

El hombre de Punto Sur comentó que “las expectativas siempre son pelear lo más alto, la situación del torneo nos plantea primero pasar el grupo y ver los cruces que nos toque, estamos en un grupo de 4 y uno de 3, nosotros queremos pasar entre los 2 primeros para no depender de nadie, tenemos que ganar al menos dos partidos y ahí ver a que podemos a aspirar, la expectativa es llegar a semis, como mínimo. Los rivales más fuertes son Mendoza, Femebal y Córdoba, pero al ser una categoría de Adultos cualquiera te puede sorprender”.



Solange Villarreal tuvo un buen 2018

Plantel Atlántica Femenino Juniors:

Apellido Nombre Club Gasparini Emiliana ACHA Balcedo Chiuro Agustina ACHA Estevez Luciana ACHA Danguise Julieta ACHA Arancibia Micaela Handball Norte Moroni Valentina Once Unidos Gioia Sofia Once Unidos Martínez Sol Once Unidos Andornino Chiara Once Unidos Ladreche Jennifer Punto Sur Pereyra Florencia Punto Sur Villarreal Solange Punto Sur Brogna Rocío Punto Sur Errecalde Paula Punto Sur La Bella Agustina Punto Sur

Por su parte los varones estarán en el Grupo B y debutarán el martes ante San Rafael a las 18:20, en tanto que el miércoles jugarán a las 10:40 ante Córdoba y 17:40 contra Asbal (Asociación Sureña de Balonmano).

Su entrenador Alejandro Carotenuto (quien estará en compañía de Gonzalo Beauche) opinó que “la preparación no fue la ideal, entrenamos sólo seis o siete veces, no es lo ideal, es complicado con las edades, todos trabajan o estudian o no viven en la ciudad, tenemos varios chicos que son de Buenos Aires y no vienen a la ciudad, pero la mayoría de los chicos ya los estuve en otras categorías, lo que hace más fácil a la hora de plantear las cosas, el equipo es competitivo, hace dos años en Juniors el torneo fue muy difícil y no llegamos ni a Semis, pero hay 13 chicos que juegan en Primera, varios que jugaron Nacional o Provincial de Mayores este año, tienen experiencia”.

En cuanto a las estrategias, el “Turco” comentó que “nos basamos en un par de jugadores y veremos como podemos hacer que el resto los acompañe, tenemos un buen arco, buenos extremos, nos faltaría más rotación en la primera línea”. Recordemos que dentro del equipo estará Alejo Novillo, reciente ganador de la medalla de bronce con el equipo de Beach Handball de Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Por último, el entrenador de Once Unidos analizó que “nos tocó una linda y pareja zona, Córdoba está un escalón más arriba del resto y San Rafael es muy parejo, la idea es intentar ganar los tres partidos de la zona, no vamos a pelear por otra cosa que no sea eso, apuntamos a llegar a Cuartos de Final y luego seguir lo más arriba que se pueda”.

Plantel Atlántica Masculino Juniors: