Anastasía entre el positivismo y la preocupación luego de la Feria de Empleo

“Es inevitable hoy pronunciarme sobre el fenómeno que se generó en torno a la Feria de Empleo donde quedó en evidencia que la juventud de la ciudad quiere trabajar y contamos con ellos para transformar Mar del Plata”. Así se expresó el ex concejal socialista, Juan Anastasia tras la sorprendente concurrencia que se registró este martes en la Feria Conectamos Trabajo que se realizó en el Museo MAR y que sumó la presencia de unos 15.000 jóvenes.

“Sabemos que en Mar del Plata es necesaria la generación de nuevo empleo y capacitación por lo que este tipo de actividades son muy importantes”, consideró Anastasia quien añadió: “También veo con alegría que, en muchos casos contamos con jóvenes dispuestos a transformar la ciudad, porque la transformación no se produce sólo con una persona o un partido político, sino que toda la sociedad, desde diferentes roles, debe asumir la evolución”.

Asimismo, el ex edil entendió: “Por mi parte observo el lado positivo de esta acción, a pesar de que no deja de preocuparme el alto índice de desempleo. Creo que se deben seguir generando este tipo de propuestas que abran puertas y oportunidades a los más jóvenes y que demuestren que todos pensamos y fomentamos que Mar del Plata y Batán tengan un inmediato futuro sostenible.”