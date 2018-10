Joaquin de la Torre entregó DNI a chicos marplatenses indocumentados

Con motivo del Día Nacional del Derecho a la Identidad, el Gobierno de la Provincia, a través del Registro Provincial de las Personas realizó, de manera simultánea en siete partidos de la Provincia ,la entrega de DNI a 72 niños y niñas indocumentados, en el marco del Plan Integral Garantizar Tu Identidad. En Mar del Plata, el ministro de gobierno, Joaquín de la Torre encabezó el acto en la Sociedad de Fomento del barrio Coronel Dorrego.

Desde 2004, mediante la Ley Nacional 26.001 se estableció al 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad, en homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo y su lucha por recuperar nietos apropiados durante la última dictadura militar.

En ese sentido el Registro Provincial de las Personas, colaboró con el proceso de búsqueda de Abuelas, digitalizando 2,4 millones de actas de nacimiento comprendidas entre los años 1975 y 1981.

Una de las premisas de la Ley es concientizar en todos los niveles sobre el Derecho a la Identidad. En ese sentido el Registro de las Personas trabaja activamente para garantizar la inscripción y documentación de niños, niñas y jóvenes para que puedan acceder a todos los demás derechos fundamentales que de éste se desprenden, como el acceso a la educación, la salud, asistencia económica, etc.

En Mar del Plata, el ministro de gobierno, Joaquín de la Torre encabezó el acto en la Sociedad de Fomento del barrio Coronel Dorrego. En Lomas de Zamora, la entrega estuvo a cargo del ministro de educación, Gabriel Sanchez Zinny en la Escuela Primaria N°13. Por su parte, el secretario de derechos humanos, Santiago Canton, entregó el DNI a familias en la Escuela Primaria N°3 de Merlo. En La Matanza la sede elegida fue la Escuela Primaria N°1 de San Justo, donde acompañaron en la entrega, las diputadas provinciales Maricel Etchecoin y Gabriela Besana. En Tigre el encuentro se realizó en la Escuela Primaria N°2, con la presencia de Pilar Molina, secretaria de niñez y adolescencia de la Provincia, junto a la delegada de INADI Provincia de Buenos Aires, Agustina Ciarletta. En Escobar, asistieron a la entrega en la Escuela Primaria N°14, la senadora y senador provincial Daniela Reich y Roberto Costa respectivamente. Finalmente el director provincial del Registro, José Etchart, entregó documentación a familias de José C. Paz en la Escuela Primaria N°14. Todas las entregas estuvieron acompañadas por el RE.NA.PER (Registro Nacional de las Personas).

La iniciativa se enmarca dentro del Plan Integral Garantizar Tu Identidad, destinado a realizar la inscripción y documentación de niños y niñas recién nacidos en los establecimientos médicos, así como también de los menores de entre 1 y 12 años que no hayan sido anotados al nacer. En este último caso, se evita la necesidad de recurrir a una instancia judicial, la cual anteriormente podía registrar demoras de hasta cinco años para que una persona obtenga su identidad. No obstante, para aquellos no inscriptos que tengan 13 años o más, el Programa colabora para asesorar a las madres y padres y obtener la documentación necesaria, acelerando los procesos de la inscripción judicial correspondiente.