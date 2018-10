El fútbol marplatense comienza a transitar etapa de definiciones

Se desarrolló la Decimocuarta Fecha de la Zona campeonato y Decimosegunda de la Zona Reválida como lo dispusiera la Liga Marplatense de Fútbol, por celebrarse el Día de la Madre y cambiar la Fecha de juveniles y divisiones inferiores para el día sábado.

En la Zona Campeonato Kimberley es el único clasificado a disponer los cuartos de Final de los Play off. En etas estas últimas Fechas su DT, “El Gato” Mignini viene realizando bastantes cambios y limpiando a sus Jugadores de acumulación de tarjetas amarillas, y sumando algunos lesionados, por ello merma su poderío ofensivo y es un conjunto mechado con Juveniles.

Este domingo solo rescató un empate ante Argentinos del Sud que viene desarrollando muy buen Fútbol en estas últimas fechas y disputando palmo a palmo cada partido, más allá de no tener un buen lugar de la tabla de posiciones, pero la mano de Cristián Suarez que se hizo cargo del equipo hace unas Fechas, ha motivado que este equipo de estar último ya estaría clasificando para las próximas instancias de los Play Off.

Gral. Urquiza viene relajado, siendo escolta de Kimberley pero estas últimas fechas perdió puntos importantes, Nación lo sacudió ganandole 3a1 más allá de las expulsiones y una tarde no muy acertada del arbitro.

Círculo Deportivo siempre suma, y se acercó al segundo lugar que comparte con Urquiza queriendo pasar a una instancia superior y definitoria del Torneo, rescató un empate con San Lorenzo, no pudo hacer valer a sus delanteros y medio campistas no encontrando la eficacia y contundencia de partidos anteriores, produciendo un partido chato y aburrido.

Para destacar en esta Zona fueron los triunfos de El Cañón que a fuerza de goles (3) le ganó a un Deportivo Norte (1) que comenzó ganando por la mínima diferencia, pero la experiencia de los dirigidos por la dupla Bianchimano y Osambella sumó tres puntos que valen más para cumplir el primer objetivo de clasificar lo más alto posible para los Play Off.

El otro triunfo importante fue el de Quilmes, que en un partido trabado, cerrado y en una cancha (Norte) que no permitía jugar al pié pudo ganarle 2 a 0 a los chicos de Unión que aguantó todo el primer tiempo empatándolo y sacándolo del juego a los Cervezeros, pero al terminar ese periodo , los agarró en el vestuario visitante su DT Gustavo Tempone, le aplicó a su estilo “shampoo”, lavándole la cabeza y Quilmes fue otro, reposicionando su equipo entre los primeros.

Juventud Unido (el equipo revelación) empató con un irregular Alvarado, no obstante ambos ya clasificados para los Play off. y a disputar la próxima última fecha la siguiente semana.

En la Reválida “El Duende” de la mano del Negro Paez volvió a la punta que la semana pasado había perdido, y le ganó contundentemente a su escolta Cadetes de San Martín y de visitante por 2 a 1 ambos clasificados para los Play off, buscan ganar su zona y coronar una levantada de la primera etapa del Torneo siendo el campeón de la Reválida, no obstante ambos equipos llegaron a conseguir su objetivo, posicionar los equipos y estar en la pelea Final.

“El Rojo Marplatense” Independiente goleó por 6 a 0 al último de esta zona Gral. Mitre que juega con la mayoría de jugadores muy juveniles, clase 2000,2001,y 2003, y el Rojo ya se aseguró jugar los Play off. Ante la última fecha y les aseguro que Independiente en esa instancia siempre tiene un Plus motivacional extra, que no da importancia de que zona compitió; y para cerrar los demás están cerrando el año futbolístico replanteándose sus proyectos futbolísticos para el próximo año, pero no podemos dejar de mencionar la gran campaña que hizo el DT Blas Goyena, que después de muchos años, creó el último “Carpeta EITO” hoy ganó a Talleres por 2 a 1, y Clasifico a Peña para los Play Off, con un equipo muy humilde , sin grandes Jugadores importantes pero con mucha hambre.

Gentileza: Fabian Giovanniello

RESULTADOS DE LAS 1° DIVISION

Zona Campeonato “Torneo Norberto Eresuma”

Deportivo Norte 1 vs El Cañón 3

Unión 0 vs Quilmes 2

San Isidro 1 vs River 0

General Urquiza 1 vs Nación 3

Argentinos del Sud 1 vs Kimberley 1

Juventud Unida (Batán) 1 vs Alvarado 1

San Lorenzo 0 vs Círculo Deportivo (Otamendi) 0

Zona Reválida

San José 1 vs Racing 1

Once Unidos 1 vs Atlético mar del Plata 4

Independiente 6 vs Gral. Mitre 0

Libertad 3 vs Huracán 0

Boca 1 vs Banfield 6

Peñarol 2 vs Talleres 1

Cadetes de San Martín 1 vs Al Ver Veras 2

TABLA DE POSICIONES ZONA CAMPEONATO :

Kimberley 31

Circulo Deportivo 23

Gral. Urquiza 23

Alvarado 21

Nación 21

Quilmes 20

San Lorenzo 19

Juventud Unida 18

El Cañón 17

San Isidro 17

Argentinos del Sud 13

Deportivo Norte 13

River 10

Los Patos 9

Unión 7

En la Zona Reválida

Al Ver Veras 28

Cadetes 27

Independiente 26

Peñarol 23

Atlético MDP 18

Banfield 17

Once Unidos 16

Talleres 14

Boca 13

Racing 13

Libertad 12

San José 8

Huracán 6

Gral. Mitre 4