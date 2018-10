Ariel Ciano: “La defensa de la vida nos tiene que encontrar unidos”

Desde que se conoció el controversial decreto del intendente Arroyo sobre imponer la tolerancia cero en el consumo de alcohol al manejar, el dirigente Ariel Ciano teniendo en cuenta el importante número de siniestros viales que se registran en Mar del Plata, dijo: “Nadie puede estar en contra de que quien bebe, no maneje. Pero más que una imposición por decreto, el tema requiere de un debate en el Concejo Deliberante para poder evaluar opciones previas a labrar una multa, como puede ser una advertencia a quien no llegue al límite establecido con anterioridad de 0.5″, contó Ciano.

El concejal remarcó que “más allá de las discusiones jurídicas -Ciano es abogado, docente en la Facultad de Derecho y fue fiscal y defensor oficial- Arroyo no puede instruir como deben obrar los jueces incluso desde su rol de intendente, pero sí es válido que la defensa de la vida nos tiene que encontrar unidos”. A su vez, recordó que “las estadísticas arrojan que los peores siniestros con víctimas suelen ocurrir por la combinación de alcohol madrugada y exceso de velocidad, por eso quizás deba pensarse en que la tolerancia cero se aplique durante la madrugada o después de la medianoche”.

El dirigente del Frente Renovador enfatizó en la necesidad de “reforzar la existencia de campañas de difusión serias tanto sean locales o que provengan de la provincia y nación pensando en los próximos meses y teniendo a Mar del Plata como centro de todas las miradas. Por eso, hay que señalar también la necesidad de profundizar en la política de control de tránsito del municipio, porque de lo contrario alguien pudiera pensar que el decreto del intendente, al igual que otras medidas anteriores, solo tiene fines recaudatorios cuando el foco debiera estar puesto en educar para prevenir, que es lo más importante”.

Por último, llamó a hacer un “mea culpa social” siendo que “los problemas en el tránsito no refieren únicamente al consumo de alcohol, sino también a distracciones por el uso del teléfono celular mientras se maneja o el exceso de velocidad, siniestros viales éstos que forman una de las principales causas de muerte en los adolescentes. Por eso el tema merece un debate aún mayor, porque en lo que hace al tránsito también se tiene que involucrar no sólo la responsabilidad de quien conduce sino también la del Estado quien además de controlar debiera ocuparse de mejorar el estado de las calles, porque recordemos que fue el propio intendente quien sugirió no cobrarle a los vecinos la VTV precisamente por eso”.