Lorena Liggi prepara su Revista para el “Victoria” y redobla la apuesta teatral

Cumpliendo 20 años en el mundo del espectáculo, la reconocida artista marplatense Lorena Liggi, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que se presentará esta temporada en el Teatro Victoria con una nueva revista, en una coproducción con Petón Vinciguerra.“Después de haber ganado el premio Estrella de Mar como Mejor Revista del verano en 2017, ahora hay que redoblar la apuesta, lo cual es difícil porque hay que hacer algo diferente”, remarcó.

En relación a dicho reconocimiento, detalló: “Sabíamos que habíamos dedicado mucho tiempo al armado del espectáculo, que todos los artistas de la revista eran muy talentosos, que habíamos sido muy minuciosos en armar un espectáculo con contenido y que merecíamos ganar, pero no creíamos que lo íbamos a ganar efectivamente, había una competencia monstruosa”.

Seguidamente, Liggi hizo hincapié en la revista que realizará este verano en la ciudad y remarcó que “es un espectáculo totalmente nuevo, siempre apostamos al mejor humor y al talento. Es para toda la familia y dedicado a la gente que viene e invierte su dinero en el teatro” y agregó que “la calle Rivadavia te ofrece espectáculos de primer nivel y a un precio más accesible, que la gente puede pagar”.

-¿Cómo fue tu año en lo laboral?

-Muy agitado. Trabajamos semana santa en Mar del Plata, en Rosario hicimos una fecha con la revista y luego, hicimos el Maipo, con producción nuestra y de Maxi Cardacci.

-¿Cuesta mucho armar un espectáculo de revista, en el marco de la situación económica del país?

-Es muy difícil armar un espectáculo como este, porque es muy caro para lo que hoy por hoy rinde. Uno puede invertir, pero a veces sino te vuelve esa plata es difícil hacerlo, aunque con ingenio se puede. Hacemos mucho trabajo de diseño, vestuario, escenografía nosotros mismos, lo cual te abarata un montón de costos. Le ponemos mucha pasión y sino tenemos que dormir, no lo hacemos. Estamos en todos los detalles, pero al menor costo.

-¿Cómo ves el teatro de revista del último tiempo?

-La Revista ha sido muy bastardeada en el último tiempo, pero puede florecer, mientras haya gente con ganas de trabajar y aportar algo lindo. Estamos a cargo de Revistas hace unos 4 años y tratamos de hacer espectáculos acordes con la época, es decir, para que los papás puedan venir con los hijos como también buscamos que no se cosifique a la mujer; lo cual hace la diferencia.

-¿El hecho de que no seas una figura mediática sentís que te relega en el ambiente artístico?

-Es un poco ambigua la respuesta. El 13 de octubre se cumplieron 21 años de mi primer casting con Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti para la obra “La dama y el vagabundo” y a partir de ahí empecé a hacer teatro todos los años. En todo este tiempo pensé alguna vez en prestarme a eso, porque es más fácil y demás, pero no, porque no va conmigo, yo no soy de tener problema con nadie y en este tiempo, vi subir y bajar gente muy rápido. Creo que el camino construyéndolo de esta manera con trabajo, pasión, aprendiendo y no a través de un escándalo la carrera es más sólida y duradera.

-¿Por qué elegiste Mar del Plata y no Córdoba?

– Córdoba me encanta, pero me pasa que primero soy marplatense y durante todo el año extraño a mi familia y muchas cosas de la ciudad como también, más allá de lo sentimental, Mar del Plata es una plaza que después de 21 años conozco más. Estos son nuestros primeros años como productores invirtiendo y es difícil arriesgarse y probar otros lugares. Acá yo sé lo que le gusta a la gente y uno tiene un público que muchas veces viene todas las temporadas a vernos, que nos sigue y nos quiere. En lo comercial nos sirve también porque hay gente que nos conoce, ya que venimos haciendo un camino. Hace 4 años nos llevamos el premio a mejor revista y eso lo agradecemos volviendo a la ciudad.

Por último, Liggi confesó a “el Retrato…”: “Siento que hay un reconocimiento muy grande de figuras del país, ven lo que hacemos y se animan incluso a trabajar con nosotros; lo cual es muy gratificante. Las cosas evidentemente las hemos estado haciendo bien y confían en lo que hacemos”.