Cierre solidario: 4800 chicos fueron beneficiados con la campaña de Susana Fanproyen

En el teatro Auditorium se realizó una obra de teatro en el marco del cierre de una campaña solidaria realizada por Susana Famproyen, quien en dialogó con “el Retrato…” destacó que con la misma fueron “alrededor de 4 mil 800 los chicos se vieron beneficiados”.

“No esperábamos esto, la verdad que estuvo todo divino. Se ocuparon 850 butacas y cada papá trajo su bolsa de alimentos. Es un éxito y estoy super agradecida por esta gente los papi autores de la Escuela Primaria Nahuel Huapi y del Jardín de Infantes Manitos”, sostuvo la referente.

Asimismo, resaltó que “es increíble el espíritu solidario, aparte de trabajar para sus hijos, porque uno a veces actúa a fin de año, cuatro meses preparándola y tiene este resultado que ahora estamos escuchando, lo cual es un éxito” a la vez que agradeció también a la directora del establecimiento.

“Ya hace varios años que hacemos esto, pero hoy es un éxito”, remarcó y explicó que este evento “es un cierre de campaña, porque va todo a las Casas del Niño y a los papás que más lo necesiten de los jardines”.

En ese contexto, realizó un balance de lo que fue este año de campaña, en el marco de la situación complicada que atraviesa el país y a la que la ciudad no es ajena y señaló: “Los tres primeros meses estaba un poco derrotada, pero me terminé ampliando, busqué más escuelas, más gente y me fue espectacular. El último día de la campaña aparecieron muchos regalos”.

“Alrededor de 4 mil 800 chicos se vieron beneficiados”, subrayó a la vez que precisó que Navidad lo van a pasar junto a un Hogar de Día de Abuelos y Reyes con todas las casas del niño de Mar del Plata: “Hazme Reír irá a hacer un hermoso número, como todos los años”.