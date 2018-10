Los “Pumitas” coronaron una nueva Concentración Nacional en Mar del Plata

En la tarde del sábado, el “Trébol” recibió en la Villa Marista al Seleccionado de Menores de 20 años de Argentina, que culminó su Concentración Nacional en Mar del Plata con este amistoso. Los “Pumitas” se quedaron con un disputado partido que terminó 64 a 52 y en la previa hubo dos victorias amistosas en los encuentros Intercentros ante Sur.

Los “Pumitas” coronaron una nueva Concentración Nacional de cinco días, en esta oportunidad llevada a cabo en Mar del Plata, con un amistoso frente al Seleccionado Mayor de la URMDP. En este camino al Mundial Juvenil de Argentina 2019, los menores de 20 años de la UAR vencieron al “Trébol” en lo que fue un gran espectáculo para las más de 1500 personas que asistieron a la cancha.

Dieciocho tries se vieron durante los 100 minutos de juego entre los tres tiempos y ambos staff tuvieron la oportunidad de probar a varios jugadores por lado y distintas variantes tácticas.



En el “Trébol” se destacaron la presencia de jugadores con historia en el Seleccionado como Rafael Riego e Ignacio Castañón, los ex Pumitas que jugaron un Mundiales como Lucas Gasparri y Juani Molina, los representantes de una nueva generación comoSantiago Bonavento, Santiago Martínez Etayo, Franco Pechia, Bautista Tejerina, Lisandro Rodríguez y Gaspar Jencklen, junto a los de mejor desempeño y presente en el Regional Pampeano como Rodrigo Fernández Criado, Ignacio Carea, Juan Ignacio Garrido Kaspin y Nicolás Rodríguez.

Por el lado de Los Pumitas, se destacaron la presencia de los marplatenses Bautista Farise (anotó un try) y Lisandro Rodríguez (quién jugó un tiempo para ambos conjuntos), el tucumano Mateo Carreras (disputó el Mundial Juvenil y Mundial de Seven en este 2018), el capitán Santiago Chocobares y el medio scrum Gonzalo García, ambos ya mundialistas.

En los tres tiempos que se disputaron (dos de 35´ y el restante de 30), los de José Pellicena, Enrique Pichot y Ricardo Lefort fueron más contundente que el de la Unión de Mar del Plata, pero en el juego los locales emparejaron un cotejo a priori desfavorable. Sin perder de vista que enfrentaban a los mejores juveniles del país y con sólo dos prácticas encima, el “Trébol” fue un digno rival y, aún en la derrota, los dirigidos por Rafael Urrutia, Fernando Reche, Jorge Pereyra y Sebastián Bisso dejaron una muy buena imagen frente a su público, demostrando que hay futuro en el horizonte.

Síntesis:

Mar del Plata (52): Santiago Bonavento, Francisco Paklayan, Santiago Martínez; Rodrigo Fernández Criado, Ariel Bruscantini; Juan Ignacio Molina, Lucas Gasparri, Ignacio Castañon; Gaspar Jencklen, Lucas Sosa Laspiur; Juan Ignacio Garrido Kaspin, Rafael Riego (C), Rodrigo Oliver, Lisandro Rodríguez; Leopoldo Branderiz.

Ingresaron: Franco Pechia, Mateo Belauzarán, Nicolás Rodríguez, Juan Elvira, Marco Gasparri, Federico Paruzzolo, José Gimenez, Bruno Palmisciano, Mariano Puglia, Santiago Martínez Etayo, Federico Tort, Ignacio Carea, Héctor Sandullo, Bautista Tejerina y Franco Rodríguez Reinoso.

Argentina M-20 (64): Thomas Gallo, Ramiro Gurovich, Estanislao Carullo; Lucas Bur, Augusto Vaccarino; Ignacio Gandini, Federico Parnas, Jerónimo Gómez Vara; Gonzalo García, Gerónimo Prisciatelli; Mateo Carreras, Santiago Chocobares (C), Rodrigo Isro, Tomás Acosta Pimentel; Francisco Jorge.

Ingresaron: Luciano Santagnelo, Mariano Muntaner, Francisco Coria, Julián Martín, Francisco Calandra, Pablo Dimcheff, Leo Sactigna Novaresio, Román González, Juan Pablo Puertola, Agustín Toth, Ramiro Tallone Nadaff, Juan Cruz Pérez Rachell, Luciano Tecca, Cristóbal Miguens, Santiago Mansilla, Joaquín Pelladini, Alejandro Torres, Bautista Farisé, Franco Gaglio, Marcos De Sanctis, Tomás Berney, Facundo Pueyrredón, Lisandro Rodríguez.

Primer Tiempo: 3’ Try de Ignacio Castañón convertido por Rafael Riego (MDP); 6’ Try de Francisco Jorge convertido por Gerónimo Prisciatelli (UAR); 11’ Try de Juan Ignacio GarrIdo Kaspin (MDP); 19’ Try de Mateo Carreras convertido por Gerónimo Prisciatelli (UAR); 24’ Try de Ramiro Gurovich convertido por Gerónimo Prisciatelli (UAR); 33’ Try de Santiago Martínez convertido por Rafael Riego (MDP); 35’ Try de Rodrigo Isgro convertido por Gerónimo Prisciatelli (UAR).

Segundo Tiempo: 13’ Try de Federico Parnas (UAR); 16’ Try de Juan Ignacio Molina (MDP); 22’ Try de Rodrigo Isgro (UAR); 24’ Try de Alejandro Torres convertido por Gerónimo Prisciatelli (UAR); 35’ Try de Bautista Farise convertido por él mismo (UAR).

Tercer Tiempo: 5’ Try de Ignacio Carea convertido por Lucas Sosa Laspiur (MDP); 7’ Try de Joaquín Pellandini convertido por Bautista Farisé (UAR); 14’ Try de Bruno Palmisciano convertido por Lucas Sosa Laspiur (MDP); 17’ Try de Alejandro Torres (UAR); 22’ Try de Lucas Gasparri convertido por Lucas Sosa Laspiur (MDP); 25’ Try de Bautista Tejerina convertido por Lucas Sosa Laspiur (MDP).

Amarilla: 3´ TT Román González (UAR).

Árbitro: Pablo Casellas (URMDP).

Cancha: Villa Marista.

Dos triunfos en la previa

Los equipos M-16 y M-17 de Mar del Plata se midieron contra los de la Unión de Rugby del Sur en amistosos Inter Centros de Alto Rendimiento, que culminaron con dos victorias en filas para empezar a palpitar una jornada que se cerró con la victoria de los Pumitas.

En primer turno, los Menores de 16 años no tuvieron complicaciones para vencer a sus pares de la URS, en lo que fue un contundente 60 a 0 para el local.

Los entrenados por Ignacio Vallejo, Nicolás Parrota, Sebastián Moreno y Martín Benedetti salieron a la cancha con Tomás Herrador, Tomás Constantino y Facundo Cruz; Tomás Capozzo y Santino Franco; Segundo Flamini, Santiago Felipe y Genaro Rios; Agustín Area y Segundo Azcue; Bautista Calvo, Juan Amand de Mendieta, Marcos Olavarria, Lautaro Martínez y Nicolás Diáz May. Más tarde, vieron acción: Valentín Sirigliano, Franco Gauna, Bruno Crudo, Felipe Suárez, Valentín Méndez, Franco Ciroli, Joaquín Bernaus, Santiago Charles, Valentín Recalde, Valentín Theill y Tomás Roura.

El 60 a 0 se configuró gracias a los tries de Bautista Calvo (2), Juan Amand de Mendieta, Marcos Olavarría, Tomás Herrador, Genaro Ríos, Santiago Azcue, Felipe Suarez (2) y Santiago Charles, en lo que fue una gran actuación colectiva de los pibes del “Trébol”.

Los M-17 dirigidos por Sebastián Bisso, Guillermo Estavillo, Pedro Larraburu y Mariano Abate también triunfaron frente a los pibes de Sur. Fue un 57 a 17 en donde Francisco Cosentino, Agustín Zelezen, Lautaro Gomori, Renato Abad, Ignacio Soberón, Ezequiel Ludueña, Ignacio Migliore (2) y Martiniano Alfano dejaron su huella en el marcador para redondear una actuación muy buena del segundo Seleccionado que pisó el césped de la Villa Marista el día sábado.

El XV que inició el cotejo estuvo formado por Máximo Martinez, Luca Amalfitani, Tobías Balcedo; Pedro Rodríguez, Martín Moure; Joaquín Feroce, Julián Nievas, Francisco Cosentino; Juan Estavillo, Renato Abad; Martiniano Alfano, Lautaro Gomori, Agustín Zelezen, Julián Sobreón y Fermín Scaminacci. En el complemento ingresaron: Ezequiel Ludueña, Valentín Velilla, Franco Martínez, Lucas Udovicich, Santiago Burcaizea, Lucio Blois, Bautista Goyeneche, Francisco Barreca, Tomás Álvarez, Valentín Delgado, Bernardo Catuogno, Joaquín Vaccaro, Lautaro Hauscarriaga e Ignacio Migliore.