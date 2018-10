Valeria en una silenciosa y solitaria tarea: limpiar la mugre que tiran sobre la playa

Sola y en medio del despertar marplatense, todos los días y aprovechando que saca a pasear a su mascota, ella munida de una bolsa y guantes de goma, realiza una tarea silenciosa y acompañada solamente por las olas que descargan su energía en Playa Varese: junta basura que marplatenses y turistas arrojan sobre la arena.

“Es algo que vengo haciendo desde hace tiempo. Me lo propuse luego de ver la mugre que dejan acá diariamente. Lleno la bolsa “quinientas” veces y la descargo en algunos de los escasos cestos que están sobre esta playa, pero que evidentemente no alcanzan” afirma ante “el Retrato…”, Valeria, una joven mujer ha tomado esa “costumbre” de no solo levantar los desechos de su caniche, sino que pasa largo rato de juntar todo tipo de basura que, de no ser recolectado, va a parar al mar indefectiblemente con todo el daño ecológico que eso significa.

“Esto sucede porque falta educación, y lo material: cestos donde se puedan arrojar esos desperdicios, porque nadie quiere caminar la distancia de los pocos que están en esta playa” acotando que “esto lo hago y tengo la esperanza que al menos alguien se contagie y no arroje así las cosas al piso”.

En otro pasaje de su charla Valeria narró que “sé que no es mucho lo que yo puedo hacer, pero es mi pequeño “granito de arena”, para señalar más adelante que “mis hijos también saben de la importancia que significa mantener no solo la playa limpia, sino separar los residuos. Los padres somos quienes debemos darle el ejemplo”

La vecina marplatense reconoció que “esto, como te decía, lo empecé tiempo atrás. Veo suciedad todos los días; he hallado tirado desde hilo dental hasta pañales, lo que marca a las claras la poca importancia que se dan a este tema”.

Sonríe al reconocer que “alguno cuando me ve pensará que estoy loca o que estoy pagando alguna condena, pero nó, lo hago porque es mi forma de colaborar con una ciudad y un mar menos contaminado”.

Y así, como casi la chocamos en su silencioso trajinar diario limpiando Varese, se fue a descargar uno de sus tantos “viajes” con la bolsa repleta de todo tipo de basura “es inimaginable lo que aparece” resaltando que “el plástico, en todas sus expresiones, es el más recolectado”.

Sabe que no cambiará las malas costumbres, pero en el fondo seguramente se sentirá feliz de que al menos, habrá intentado dejar un poco más limpia una ciudad que parece olvidarse que las grandes realizaciones comienzan a construirse desde las más pequeñas; como, por ejemplo, mantener limpias nuestras playas.

Una especie de “Quijote” (en su versión femenina) luchando contra “molinos de vientos” que arrojan mugre sobre la arena marplatense.