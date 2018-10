Concejal pide apliquen duras sanciones contra bañeros por quema de gomas en la Bristol

La concejal de la Coalición Cívica, Angélica González presentó una ordenanza solicitando que se aplique a la Asociación Mutual de Guardavidas la máxima sanción prevista en la ordenanza 23.368, promulgada por el actual gobierno comunal, que prohíbe “la incineración y quema de neumáticos por sus graves daños a la salud y al medio ambiente”.

Tras los hechos protagonizados este fin de semana por la Asociación Mutual de Guardavidas en los que un grupo de casi 90 manifestantes quemó neumáticos en las playas del centro de Mar del Plata, en el inicio de un fin de semana largo en el que se recibieron a más de cien mil turistas, la edil Angélica González exigió que se apliquen “duras sanciones” contra la mutual que nuclea a los guardavidas tercerizados, que llevan semanas de conflicto contra el municipio.

“El proyecto surge a partir de los episodios vividos el último fin de semana en la escollera de la playa Bristol, efectuado por manifestantes identificados con la Asociación Mutual de Guardavidas”, explicó la concejal González. Y agregó: “Es llamativo que el gobierno que presentó y aprobó una ordenanza en la que se prevén duras sanciones para quienes quemen neumáticos en el espacio público, no haya hecho uso de sus facultadas y sancione como corresponde a los infractores. No podemos permitir que el espacio público y mucho menos las playas de nuestra ciudad se conviertan en escenarios de caos en los que se puede hacer cualquier cosa. Por eso le solicitamos al Ejecutivo municipal que haga cumplir esta ordenanza aprobada durante la actual gestión, ya que no solo contempla el daño ambiental sino también la integridad de las personas y la afectación de bienes tales como espacios o edificios públicos e incluso los privados”, explicó González.

La concejal “lilita” exige en su proyecto que se haga cumplir la ordenanza mencionada y solicita que se les aplique la multa más alta de hasta 50 salarios municipales dada la gravedad del incidente. “La sanción debe ser ejemplificadora para impedir que se repitan incidentes como el que tuvimos este fin de semana en el futuro, ya que afectan la calidad de vida de los vecinos y de los turistas que eligen nuestra ciudad para descansar y disfrutar de sus paseos”, aclaró la concejal González.

“Desconozco si el Sr. Intendente ha puesto en marcha la aplicación de la multa correspondiente, porque hasta el momento no se ha hecho ningún anuncio público, y de ser así teniendo en cuenta la gravedad del hecho y los daños causados considero que se debe aplicar la multa más alta. El Dr. Arroyo cuenta con los medios y las facultades necesarias para actuar”, sostuvo Angélica González.

Finalmente, la edil de la Coalición Cívica que integra el bloque oficialista argumentó: “Todos tenemos derecho a reclamar, a protestar o a manifestarnos contra algo que no estemos de acuerdo, siempre sin afectar derechos de los demás; por eso creo que es fundamental ponerle un freno a este tipo de protestas violentas y que afectan a tantos otros vecinos de nuestra ciudad en su vida cotidiana”. “Estamos empezando a naturalizar el abrupto y repentino corte de calles, la quema de gomas que tanto afecta el medio ambiente, los acampes y la violencia presente en las diferentes protestas. Si no se frena a tiempo vamos a ser cómplices de una lucha de vecinos contra vecinos”, enfatizó la edil.