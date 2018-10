Bonifatti se suma a los números de la UCIP y pide por su proyecto de 12 cuotas

Este fin de semana largo fue muy esperado por los comerciantes y empresarios del sector turístico de la ciudad. Sin embargo, a pesar de que hubo una gran cantidad de visitantes, esto no se vio reflejado de igual forma en el consumo, que según la Unión del Comercio, La Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) cayó en un 14% comparado con el mismo periodo del año anterior.

Al respecto, el Concejal Santiago Bonifatti dijo: “Ante las repercusiones de este fin de semana nos damos cuenta que el éxito de una buena temporada de verano no puede sólo estar atado al buen clima, un fin de semana soleado no hace un verano. Tenemos que trabajar para gestionar con ideas y propuestas concretas. Hace dos años el Programa Mar del Plata en 12 Cuotas, una herramienta de nuestra autoría, fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante y puesta al servicio del ejecutivo, para que consumos relacionados con el turismo (como hotelería, balnearios, gastronomía, espectáculos, combustible, peajes, transporte, etc.) puedan ser financiados en 12 cuotas sin interés”.