Multitudinaria celebración de sus 75 años del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata festejó su 75° aniversario con un multitudinario almuerzo realizado el domingo 14 de octubre en las instalaciones de la Villa Marista. Más de 1200 personas, entre afiliados, familiares e invitados especiales participaron de un domingo de encuentro y festejo.

El almuerzo culminó una semana cargada de actividades en el marco de las actividades por el 75 aniversario cumplidos el 8 de octubre: el viernes y sábado se realizó un ​Encuentro Internacional de Energía​​ con más de 30 delegados y delegadas de nueve países. El domingo, desde muy temprano, las instalaciones de la Villa Marista comenzaron a recibir a las familias lucifuercistas llegadas desde cada una de las delegaciones que pertenecen a la organización y de Mar del Plata.

Mientras el equipo de quince parrilleros ultimaba los detalles en los fogones con el asado, pollo, chorizos y morcillas, el gran gimnasio se vistió de gala para este evento.

Además de la comunidad de trabajadores y trabajadoras de Luz y Fuerza de Mar del Plata, estuvieron presentes los invitados internacionales de Brasil, Uruguay, Chile, Puerto Rico, Paraguay, México y Cuba que participaron del Encuentro y de otras organizaciones nacionales invitadas. Aunque no pudo estar presente, el S​ecretario General de la CTA Autónoma Pablo Micheli ​​envió un afectuoso saludo a toda la organización y rescató la histórica tradición de lucha de este Sindicato.

En el festejo, hubo recreación para toda la familia: para los más chicos, juegos inflables,animación, show de circo y clown. Para los más grandes, hubo show de humor con el dúo “Memorandum” de Tandil y el cierre musical con “Mahalo Cumbia” para culminar la jornada con baile y cotillón.

Al momento de los discursos y reconocimientos, el ​Secretario General, José Rigane​​, rescató el compromiso de aquellos trabajadores que hace más de 75 años comenzaron a reunirse, a pesar de las persecuciones que sufrían, para fundar en 1943 este Sindicato.

También remarcó la capacidad de organización de los lucifuercistas: “no sólo nos encontramos en estos momentos de festejos sino que tenemos la capacidad de encontrarnos permanentemente en la calles, con un compromiso permanente hacia los trabajadores y trabajadoras. Hoy, que el gobierno nacional declaró al movimiento obrero como el enemigo público número, nosotros le decimos que mientras exista injusticia, pobreza e indigencia, mientras nos quieren quitar más derechos y someternos, siempre va a haber una organización sindical que agrupe al conjunto de trabajadores y trabajadoras para estar en la calle en defensa de sus reivindicaciones. Nuestro objetivo es producir transformaciones en la sociedad, porque no sólo nos preocupamos por obtener un mejor salario, mejores condiciones laborales o tener una buena obra social. También somos parte de representar a la sociedad, en la defensa contra un sistema que intenta someternos permanentemente. Para eso, lo más importante en el momento actual es desarrollar la más amplia unidad, porque sin unidad no hay destino”.

Al momento de postre, el Centro de Jubilados entregó los reconocimientos a aquellos trabajadores y trabajadoras que se jubilaron este año. El momento del brindis fue realizado por el ​Secretario Adjunto Sebastián Farías​​, acompañados por los delegados de base presentes en el festejo.

En los sorteos, el premio principal de un crucero de ocho días para dos personas, lo ganó un trabajador de la localidad de 9 de Julio. También hubo más de 25 premios, entre los que se regalaron una moto, computadoras, TV y electrodomésticos.

La fiesta aniversario del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata se convirtió en un clásico de esta organización cada mes de octubre.