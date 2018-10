Jimena Riádigos prepara su regreso a Mar del Plata con el Oro colgado de su cuello

Se la oye feliz y la voz apagada de tanto festejo. Y no es para menos. Jimena Riádigos disfruta de uno de los momentos más felices de corta vida deportiva nada más y nada menos que con una medalla de Oro Olímpica en su amado Beach Handball.

La marplatense, integrante de “Las Kamikazes”que lograron la máxima presea en los Olímpicos de la Juventud que tienen su sede en Capital Federal, en diálogo con “el Retrato…” destacó la fuerza el equipo “Dimos todo siempre. Por esos estamos muy contentas. Pudimos demostrar nuestro juego en todo momento del Torneo, y si bien esperábamos una buena actuación, esto es increíble”

Al preguntársele se sentían que habían sido la revelación de los juegos no tuvo reparos en afirmar que “creemos que sí, porque es un deporte que no lo conocía mucha gente y fue uno de los más hablados y seguidos. Es un deporte muy divertido, dinamico y la gente de copó con eso”

Con respecto a la vestimenta y las críticas que sugieran de algunos sectores, Jimena remarcó que “no tenemos nada más que decir, solo que tenemos el Oro colgado de nuestro cuello”

Al referirse al respaldo recibido desde las tribunas, lo calificó de maravilloso. “El último día había colas y colas de gente tratando de entrar , y lamentablemente hubo muchos que no pudieron ingresar y se quedaron fuera del estadio. Fue una locura. Un aliento genial y como nos bancó la gente”.

Respecto a su futuro dijo que “ahora a descansar. Regreso a Mar del Plata en estos días a disfrutar de la familia y de mis gente”, acotando que “lamentablemente deberé retomar mi carrera universitaria (Ingenieria en Alimentos) el año próximo, ya que este año no puedo recuperar el tiempo perdido”

No se olvidó la consagrada deportista marplatense de agradecer el apoyo “de mi familia. Empiezo por mi hermana Julia (22) que me bancó en Capital Federal y gracias a ella pude resistir acá, y me acompañó en todo momento, y también el respaldo que sentí de mis otros hermanos , Ramiro María Emilia , y de mis padres Julio y Elizabeth. Todos ellos fueron ese gran respaldo para alcanzar este logro. Para mí fue fundamental, y desde el primer día me acompañaron en este Torneo”