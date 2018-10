Anastasia crítico con la actitud de algunos políticos por el cartel en el Club de Pesca

La polémica en torno al regreso del cartel publicitario de una cerveza al muelle del Club de Pesca, generó críticas por parte del ex concejal del socialismo, Juan Anastasia, quien consideró que “muchos políticos de la ciudad debaten en torno a un tema que preocupa a pocos, y no se ocupan de aquellas cuestiones que aquejan a los marplatenses”.

Según Anastasia “la instalación del cartel sirve para mantener un lugar que no es para toda la ciudad sino para pocos, como es el Club de Pesca” por eso no se mostró inquieto por el debate que se generó en torno a la cuestión que “no se condice con la preocupación que deberían tener muchos políticos por otros temas ya que la gente está pasando una situación difícil en muchos sentidos”.

El ex concejal fue más allá y agregó: “No me preocupa tanto el tema ni que sea de una cervecería y que el debate gire en torno a eso, incluso conozco a muchos políticos que son cultores de la cerveza y están haciendo declaraciones, y eso es lo verdaderamente contradictorio. A los concejales se les paga para solucionar problemas, no para generarlos “.

Por último sentenció: “La clase política está preocupada simplemente por el cartel del Club de Pesca cuando la gente está en una situación grave y se deben dar respuestas frente a la necesidad de generar empleo, mejorar el asfalto, que los colectivos cumplan con la frecuencia, la seguridad, entre otras cosas que realmente inquietan a la gente”.