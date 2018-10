Juan Aicega: “Si Cristina Kirchner era la jefa de la asociación ilícita, no tengo dudas que tiene que ir presa”

En el marco de distintas causas seguidas a funcionarios y ex funcionarios por distintos delitos vinculados a corrupción cometidos en el desempeño de sus funciones, el diputado nacional por Cambiemos, Juan Aicega, en conversación con “el Retrato…” expresó que “se tomó al Estado como rehén para ejercer una asociación ilícita”, en relación a la cual “Cristina Kirchner era la jefa. Por lo que, si es condenada tiene que ir presa”.

En tal sentido, apuntó a que “esta sociedad no castiga la corrupción con la fuerza con que debería hacerlo desde el punto de vista ético y económico; no llegando a darse cuenta, incluso, del perjuicio que le provocó al país el hecho de haber generado un estado, donde no se respetaban ni las instituciones ni las organizaciones”.

“Se tomó al estado como rehén para ejercer una asociación ilícita como se está viendo hoy en los Tribunales”, remarcó Aicega a la vez que aclaró que, sin perjuicio de ello, “sin dudas que desde el gobierno se han cometido errores, pero cuando se advirtieron y se pudieron subsanar se ha dado un paso atrás como por ejemplo con el tema del gas y otras tantas situaciones”.

En relación a lo anterior, valoró que “el gobierno ha podido reflexionar y revertir tal error, yendo a una solución nueva, a diferencia de otros gobiernos que empedernidos en la solución que tomaron, se defendía a rajatablas, aunque ocasionara más perjuicios a la sociedad”.

-¿Qué rol cumple en este esquema la justicia?

– La justicia se está empezando a acostumbrar a que nadie le dicte lo que tiene que hacer. Siempre ha sido un poder muy influenciado por la política, desde la forma de designación y destitución de los jueces, desde las políticas de justicia bajadas por el Poder Ejecutivo y ahora se está acostumbrando a que nadie le diga nada. De a poco va tomando confianza y va a tener que asumir el rol central de poner las cosas en su lugar en el país, lo cual significa no solo revisar lo que se hizo mal en el pasado sino también permitir que aquél gobierno que quiera gobernar lo pueda hacer como también llevar paz social, porque si hay un poder que puede llevar eso es justamente el Poder Judicial.

-¿Cree que la ex presidenta va a terminar presa?

-Todas la prueba que están apareciendo en los expedientes judiciales, indican que era la jefa de esa asociación ilícita que se está investigando. De ser así, no tengo dudas que si es condenada tiene que ir presa. Los fueros han sido creados para que los legisladores puedan opinar libremente y no para empalar un delito común.

¿Qué piensa de todos los funcionarios que ya han sido detenidos sin que aún se haya probado su culpabilidad?

-Esa es la vieja discusión de la prisión preventiva, pero en algunos casos esta medida cumple una función importante como ser cuando se pueda obstaculizar el curso de la investigación o que se ponga en peligro la fuga de esa persona. En plena investigación, si el juez que lleva la causa considera que determinado sujeto tiene que estar detenido en beneficio de la justicia, con los límites normales, es procedente.

-¿Cómo ve los dichos del ministro Garabano?

-Él opina desde un punto de vista técnico y tiene su visión sobre estos institutos como la prisión preventiva y no está mal. Está bien que defienda su postura y que eso no signifique el fin de un gobierno o que el presidente lo rete o se tenga que ir.