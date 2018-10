Ivana Arigos y una lucha que no tiene descanso en el Dia Internacional de la Trombosis

“Desde la Asociación Civil Trombofilia y Embarazo Argentina presentaremos la semana entrante un proyecto de ley para la provincia de Buenos Aires y otro proyecto de Ley Nacional, ambos proyectos garantizan la detección oportuna y diagnóstico de las trombofilias y la prevención de la trombosis, su control, seguimiento y tratamiento en todas las personas con riesgo a pedecerlas o que las padezcan” indicó Ivana Arigós, Presidente Asociación Civil Trombofilia y Embarazo Argentina con motivo de conmemorarse este sábado el Dia Internacional de la Trombosis.

Arigos remarcó que “La Trombofilia es un incremento de la tendencia trombótica, venosa principalmente, asociada a determinados trastornos de coagulación. Afecta tanto a hombres como a mujeres. Puede ser hereditaria y/o adquirida” y que “Según la Organización Mundial de la Salud la Trombosis (ACV) es la tercer causa de muerte a nivel mundial con el 49.6% de la población, y la prematuridad el 32.1 %. Curiosamente los profesionales de la salud no indagan a sus pacientes acerca de los antecedentes familiares, principal indicio de riesgo de trombosis”.

Manifestó más adelante que “La historia en el grupo familiar de primer grado incrementa 2 veces el riesgo de trombosis, y más de 4 veces si hay más de un familiar afectado, o si el mismo es menor de 50 años. Si además de la historia familiar, se sgregan factores ambientales (cirugia, inmovilización, embarazo, puerperio, anticonceptivos orales) el riesgo se incrementa hasta 16 veces, y si se agregan además factores de riesgo genéticos, el riesgo de presentar una trombosis es 64 veces mayor”.

Al referirse al proyecto de Ley, Ivana expresó que “obliga al profesional de la salud a indagar al paciente, durante la consulta médica, acerca de su historia familiar en cuanto a los casos de trombosis, acv, infartos en familiares menores de 50 años de edad y ordenar, en caso necesario, los estudios de diagnóstico de trombofilias”.

“De esta forma el diagnostico oportuno previene posibles eventos trombóticos que pueden llevar a la muerte a una persona por infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV) y trombosis venosa. En las mujeres, posibilita recurrir a métodos anticonceptivos que no estén contraindicados y en embarazadas, evita las muertes de niños por nacer y las de sus madres”.

Hizo saber que “También garantiza el acceso al tratamiento a todas las personas por igual, obligando tanto a la salud pública como a las obras sociales y prepagas a cubrir el estudio de diagnóstico y la medicación necesaria. Este es el sentido de esta ley, la igualdad de todas las personas”.

“Hoy en día seguimos teniendo muchos inconvenientes para acceder al diagnostico y sobre todo a la medicación tan costosa”, enfatizando que “Un tratamiento para una embarazada cuesta desde $18.000 a $25.000 por mes según el caso”.

Por último acotó que “Desde la Asociación Civil seguimos manteniendo una red de donaciones en todo el pais, donde quien ya tuvo a su bebé dona la heparina que le sobró a aquella que no puede conseguirla, ya sea porque no tiene cobertura médica, porque ésta no la autoriza o porque los hospitales públicos no la están entregando”.