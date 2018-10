Miles de personas en Barcelona se manifiestan por la unidad de España

Miles de personas han participado la mañana de este viernes en Barcelona en la manifestación en favor de la unidad de España. La marcha, convocada por la entidad Espanya i Catalans, ha copado buena parte del Paseo de Gràcia y ha culminado en un acto en la plaza de Cataluña. Javier Megino, vicepresidente de ese colectivo, ha pedido a los jueces que instruyen la causa del procés que no se achanten cuando elaboren la sentencia e impongan severas penas de prisión a los políticos independentistas. “Ni olvido ni perdón. ¡Largos años de prisión!”, ha exclamado mientras los concentrados pedían cárcel para el expresidentCarles Puigdemont. Los convocantes, a mitad del acto, han estimado la asistencia en 300.000 personas. La Guardia Urbana ha reducido la cifra a 65.000.

Bajo el lema “Barcelona, garante de la Hispanidad“, la marcha ha vuelto a evidenciar la desunión de los partidos constitucionalistas después de que Pedro Sánchez accediera a La Moncloa. De hecho, ya no celebraron de forma unitaria el primer aniversario de la gran manifestación del 8 de octubre de hace un año.

La unidad se ha limitado a la fotografía del inicio de la manifestación —en la Gran Vía con el Paseo de Gràcia, a unos 100 metros de la plaza de Cataluña— y luego ha desaparecido.

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos y de la oposición, y Xavier García Albiol, presidente delPartido Popular catalán, han coincidido en la cabecera tras la pancarta pero luego los cargos de Ciudadanos, a diferencia de los populares, no han acudido a la primera fila del escenario. Allí sí que estaba el secretario general de Vox, Javier Ortega.

El socialista Miquel Iceta no ha asistido. Tampoco se ha visto a Manuel Valls, el ex primer ministro francés candidat a alcalde por Barcelona. Ciudadanos no ha aclarado en qué lugar de la manifestación han estado después sus políticos.

El consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha publicado en su Twitter que hoy no tiene “nada que celebrar” y que está trabajando junto a su equipo. Lo mismo ha hecho el titular de Territorio y Sostenibilidad,Damià Calvet. “Un año más, en un día como hoy, celebramos el Consejo de Dirección. Y un día más reivindicamos que os queremos en casa y libres”, ha añadido en referencia a los políticos presos y “exiliados”. “Continuamos trabajando como todos los días por la lengua, la cultura, la cohesión social y el país”, ha tuiteado la entidad soberanista Òmnium Cultural.

Ante una plaza llena de banderas españolas y pequeñas pancartas contra las consecuencias de la eventual independencia, Megino ha afirmado que nunca estarán en contra de ningúnGobierno de España pero sí, ha exclamado, salvo que se sustente gracias a “golpistas y sinvergüenzas“. La plaza ha arrancado en aplausos y en gritos pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez. Aliados en sus críticas al presidente del Gobierno, tanto Arrimadas como Albiolhabían coincidido, en declaraciones previas a la manifestación, en criticar que Pedro Sánchezesté pactando con quienes reprueban al Rey en alusión a la resolución aprobada este jueves en el Parlament, que calificó a la Monarquía de institución “caduca y antidemocrática”. “Esta humillación no se permitiría en otro país democrático. Los que deciden los Presupuestos son los que quieren romper España”, ha dicho la líder de la oposición pidiendo de nuevo la convocatoria de elecciones anticipadas. “Sánchez da oxígeno a los catalanes. La resolución fue un insulto a todos los catalanes y españoles que se sienten identificados con la Monarquía”, ha remachado Albiol.

La manifestación, que se ha celebrado en tono festivo y sin incidentes, ha sido concebida como un espectáculo. Dirigido por el periodista Fernando Carrera, en el escenario se han sucedido vídeos para glosar la historia y el paisaje de España; actuaciones musicales como la de José Manuel Soto; bailarines de grupos sudamericanos o el célebre y muy aplaudida Barcelona de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, fallecida hace una semana.

Tabarnia, la caricatura del procés, ha estado presente en el acto con un mensaje del Albert Boadella parodiando a Carles Puigdemont y con la mofa de “y para cuándo la independencia”, remedando la canción popular. Uno de los manifestantes portaba un muñeco que representaba al expresident, con un embudo bocabajo en la cabeza, llevando una marioneta que representaba a Quim Torra.

Los insultos al presidente de la Generalitat han sido constantes. Josep Bou, de presidente de la asociación de Empresarios de Cataluña, ha negado que la autonomía deba encajar en España como una caja de zapatos. “Esto es España”, ha subrayado- y ha dado su apoyo a Felipe VI. “¡Ganaremos!”, ha concluido. La concentración ha acabado con el himno de España.