Guzmán: “El próximo gobierno del país y de la ciudad de Balcarce va a ser peronista”

Ya palpitando las próximas elecciones, Jorge Guzmán, congresal justicialista de la ciudad de Balcarce, dialogó con “el Retrato…” y manifestó que “el próximo gobierno del país y de la ciudad de Balcarce va a ser peronista” como también resaltó que “el país necesita un gobierno de coalición, donde se sumen todos”.

“El peronismo es una concepción que nunca va a desaparecer, al margen de que nosotros como seremos humanos podamos manejar intereses políticos que no son los mejores”, expresó uno de los máximos referentes del peronismo balcarceño a la vez que remarcó que “el Partido tiene que ir hoy por una unidad y con una visión absolutamente distinta”.

Asimismo, apuntó a que “tenemos que agiornarnos a lo que estamos viviendo y a lo que está pasando, porque gracias a nosotros mismos el peronismo está hoy como está, pero tenemos que bregar por una unidad y tratar de juntarnos todos con un solo pensamiento: el que nos dejó el General Juan Domingo Perón y Evita”.

En tal sentido, se refirió a que, independiente que haya elecciones internas o PASO, “tenemos que mantener la cultura que se mantuvo durante tantos años y que por eso, pudo ser gobierno el peronismo: El que gana conduce y el que pierde acompaña, pero desde adentro, no de afuera” y aclaró que “hay que madurar en ese aspecto y entender que los que perdieron también tienen que formar parte del gobierno”.

Consultado por “el Retrato…” sobre si le había costado reacomodar al Partido, luego del triunfo, respondió que “el peronismo está en un proceso de rearmado, no está a pleno aún” y agregó: “Deberíamos mantener la humildad, poner los pies sobre la tierra y que cada uno de los dirigentes que trabaja por sus sectores, comulgar con el resto”.

En relación a lo anterior, completó que ello “para empezar, los que saben más con los que sabemos menos, a enseñar cosas que tengamos que ir aprendiendo y poder aplicarlas a esta instancia tan dinámica que tiene el país, la cual le está costando mucho a la clase media y a la gente que realmente necesita”.

En ese contexto, Guzmán afirmó que “el próximo gobierno del país y de la ciudad de Balcarce va a ser peronista” y aclaró que si bien con el intendente (Esteban) Reino mantiene una muy buena relación de amistad, con el cual han trabajado en varias cuestiones, “cada cual tiene su bandera política y la respeta”.

“Los argentinos nos tenemos que dar cuenta lo que hemos generado en el tiempo por ser despectivos con el resto de la gente”, indicó el referente del peronismo balcarceño a la vez que comentó que “hoy el país necesita un gobierno de coalición, donde se sumen todos y donde todos formen parte de todo, sino vamos a tener muchas dificultades para sacar adelante a este país”.

-¿Sumarías al Pro en ese esquema?

-Yo no digo que sumaría a nadie, no hablo de radicalismo ni de ningún partido. Necesitamos sumar a todos y todas para que este país empiece a tener un avance en la economía, porque no podemos seguir funcionando de esta manera.

-¿Cuáles son las principales necesidades de Balcarce?

-Trabajo sobre todas las cosas, es decir, dignidad para la gente. Nosotros atendemos unas 40 o 50 personas por día a las que tratamos de llevarles una palabra aliviadora para el alma, porque realmente el estado de muchas personas es muy precario. Tenemos una ONG “Quiero ayudar”, bajo la cual se coopera con la gente con lo que esté a nuestro alcance.

-¿A cuántas personas atienden en la ONG aproximadamente?

-Atendemos, con el equipo que encabeza Stella Pernia, a 283 familias de Balcarce, con las cuales tratamos de colaborar y ver el proceso que se está generando en la ciudad y en el país. Estamos viviendo momentos difíciles y la realidad que toca es fea, lo cual conlleva un montón de cosas como es agrandar el espacio de los delitos, la gente que no sabe a dónde ir, que no tiene el dinero para pagar el gas, agua o la luz, etcétera.

– Casi un 80% de los habitantes de la ciudad viven del campo y este sector es uno de los más beneficiados por este gobierno ¿Por qué pasa esto que hay tanta necesidad?

-Es una problemática, donde se debe avanzar tomando por parte del gobierno provincial y nacional medidas que sean equiparatorias para los diferentes sectores que se vea. Algunos tienen en demasía y otros están viviendo en la miseria.

Por otra parte, se refirió al armando de las 62 Organizaciones y afirmó que “Balcarce se va a rearmar a partir de que tengamos la visita Horacio Valdez, el nuevo Secretario General naconal que va a estar llegando a la ciudad el 26. Se va a realizar un encuentro intersindical y van a estar invitados todos los sindicatos a participar del mismo, donde seguramente surgirá el la reorganización de las 62 organizaciones sindicales”.

“Debería ser así, esas 62 Organizaciones le dieron tanto al país. Hoy estamos pasando por una situación de descreimiento de los sindicatos y así que hay que volver a barajar las cartas y dar de nuevo para crear unas 62 organizaciones como lo dice el compañero Valdéz, que sean peronistas, como lo fueron siempre”, sostuvo.

Por último, hizo hincapié, ya metiéndose en las elecciones de 2019, en que la gente debería elegir el peronismo “porque el partido tiene sensibilidad y sus dirigentes tienen la capacidad de captar esta necesidad que el pueblo está sufriendo”.