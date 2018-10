Docentes: Vidal ofreció el 30% de aumento y los sindicalistas rechazaron la propuesta

Los sindicalistas rechazaron la oferta e hicieron una contrapropuesta: pidieron que el aumento del 30% sea a septiembre y plantearon la necesidad de un “mecanismo para no perder contra la inflación”. “Tenemos que ver cómo convenimos no perder contra la inflación. Para no hablar de cláusula gatillo ni de cláusula de revisión”, dijo una fuente sindical a Infobae.