Marina Sanchez Herrero y un doble desafío frente al Consejo de la Magistratura

Tras convertirse en la primera mujer electa en el Consejo de la Magistratura que representará a los abogados del interior, la candidata de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero, que asumirá el 18 de noviembre próximo, dialogó con “el Retrato…” y confesó:“Hay un doble desafío para mí: avanzar sobre lo que ya se viene haciendo y lograr culminar la idea, pero además con una fuerte mirada de género”,

El Consejo está integrado por tres jueces, seis legisladores, dos representantes de los abogados (uno por capital y uno por el interior), un representante del Poder Ejecutivo y un miembro del claustro académico. Sánchez Herrero representará a los abogados del interior.

En tal sentido, la nueva consejera representante de los abogados del interior con matrícula federal dialogó con “el Retrato…” y expresó que va a continuar con la gestión de Miguel Piedecasas “entendiendo que el abogado tiene que ser protagonista, con la mirada de todo proceso de transformación y de la justicia, avanzar sobre los cargos vacantes, las auditorías y trabajar sobre lo que es la representación de los abogados dentro del Consejo”.

Consultada por este Portal sobre qué significa ser la primera mujer del cuerpo que accede a este cargo, respondió que “fue un honor desde ya que me hayan propuesto como candidata, pero lo que empezó siendo un gran honor, termina siendo un inmenso desafío, porque tiene que ver con que la mirada desde el espacio que formo parte no solamente tenga al abogado como protagonista sino la visión de género como rectora”.

“Hay un doble desafío para mí: avanzar sobre lo que ya se viene haciendo y lograr culminar la idea, pero además con una fuerte mirada de género”, sostuvo la ex vicepresidenta del Colegio de Abogados de Mar del Plata.

Asimismo, detalló que “evidentemente el mensaje que llevamos a todo el país era el mensaje que los abogados entendían que tenía que ser el perfil del consejero y desde ya estaba muy confiada en que nos iban a apoyar porque el trabajo de Miguel (Piedecasas) había sido impecable, lo cual era también reconocido en el país”.

“Sentí mucho acompañamiento, pero básicamente convicción que es el camino”, resaltó Sánchez Herrero a la vez que aclaró que participaron 4 listas y que ganó por casi 8 mil votos. “Hubo una gran diferencia entre nosotros y el que nos continuó, lo cual tiene que ver con que los abogados del país entendieron que el camino que se empezó en 2014 con el Dr. Piedecasas era el que tenía que continuar”, señaló.

Por otra parte, reiteró que su idea frente a la gestión es “avanzar en lo realmente importante, es decir, que haya jueces en todos los juzgados, que las causas de narcotráfico, previsionales y de corrupción sean auditadas y que denuncia de juez que haya se impulse su trámite, porque no puede haber un magistrado cuestionado”.

“El Poder Judicial necesita que sus jueces no estén cuestionados y que si lo están y se corrobora la denuncia sean removidos, porque no le sirve al Estado tener jueces que no desempeñan bien su tarea”, agregó a la vez que aclaró que también buscará “que no se permita que se estanquen las denuncias” y en que “se cubra el 100% de las vacantes de la justicia, auditarlas y por supuesto, digitalizar”.

A su vez, subrayó que “hay que empezar el proceso final de la digitalización de la Justicia Federal” y que“lo que hay que modificar en Mar del Plata es la misma radiografía que lo del resto del país. Hay lugares que están mejor y otros que están peor, pero hay que atender todas las prioridades”.

Las elecciones

Tras el escrutinio de los comicios, que se llevaron a cabo en todo el país el pasado viernes,Sánchez Herrero que encabezó la lista 5 “Abogados por una justicia independiente” junto a Carlos Materrson se impuso con el 51,8% de los votos, mientras que el segundo obtuvo el 33,8%.

De esta forma, la lista de Sánchez Herrero obtuvo el 51,80%, con 7986 votos; en segundo lugar, Bienvenido Rodríguez Basalo (presidente del Colegio de Abogados de Quilmes) con 5225 y Antonio Bustamante, en tercer puesto, con 2224.

En la ciudad, fue el lugar donde mayor cantidad de votos alcanzó, la candidata local se llevó el 72% de los votos (654), mientras que el segundo puesto fue para la lista de Bienvenido Rodríguez Basalo, con el 19% (179 votos). Así, la lista de Sánchez Herrero se impuso en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Chaco, Corrientes, San Luis, Entre Ríos, Mendoza, Jujuy, La Pampa, Santa Fe, Misiones, La Rioja y Santiago del Estero.