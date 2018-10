Mar del Plata: fin de semana largo con actividades para todos

La ciudad propone disfrutar de estos tres días con una agenda excepcional para anticiparse a la temporada de verano. Recitales, teatro y stand up con importantes figuras nacionales e internacionales. Ferias y festivales con entrada libre y gratuita. Los infaltables paseos por la costa, por la laguna o por la Sierra de los Padres. Los museos, centros de compras y mucho más.

Caminar por la playa sin quemarse los pies o tomar sol en la arena tibia, disfrutar de la mejor gastronomía acompañada por vino de mar o cerveza artesanal y sacarse una selfie con los emblemáticos lobos marinos de la rambla son actividades infaltables. Además de una serie de eventos imperdibles, eso es lo que ofrece este nuevo fin de semana largo en Mar del Plata con motivo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural para anticiparse al verano viviendo una experiencia espectacular e inolvidable.

Como cada año, esta es la fecha ideal para disfrutar de la literatura en el marco de la 14ª Feria del Libro de Mar del Plata, la cual cuenta con una amplia programación que incluye presentaciones de libros, talleres, charlas, conferencias y stands comerciales e institucionales. Se puede visitar con entrada libre y gratuita, y continuará abierta hasta el 21 de octubre.

Además, durante las jornadas del sábado y del domingo tendrán lugar los desfiles de moda que cerrarán la primera edición de “Moda en Mar del Plata. Diseño – Arte – Arquitectura” en diferentes locaciones y con entrada gratuita. El Paseo de las Farolas o Villa Victoria son algunos de los icónicos lugares de la ciudad elegidos como escenarios para observar todas las tendencias primavera-verano 2018/2019 de lo más prestigiosos diseñadores de moda y de lo mejor de nuestra industria textil.

Por supuesto que siendo la Capital Nacional del Espectáculo, las principales figuras del teatro y de la música nacional e internacional también se presentarán en Mar del Plata. Coti, La Vela Puerca y Lali Espósito son solamente algunos de los nombres que protagonizan una amplia cartelera. Y para los más chiquitos, en Bahía Varese se realizará la 59ª mini Maratón de los Niños con entrada libre y gratuita.

Sin lugar a dudas este fin de semana Mar del Plata tiene muchas propuestas. Podés descubrir todas ellas en la “Guía del Mes” disponible en el sitio web oficial del EMTur, en cada uno de los Centros de Información Turística, en las redes sociales o en la app “Turismo Mar del Plata” (disponible para Android).

A continuación, te presentamos algunas actividades imperdibles:

MODA EN MAR DEL PLATA. DISEÑO – ARTE – ARQUITECTURA

DESFILES DE MODA

Entrada libre y gratuita, con cupos limitados.

Fecha: sábado 13 y domingo 14/10

Lugares: Villa Victoria (Matheu 1851), NH Gran Hotel Provincial (Av. Patricio Peralta Ramos 2502) y Paseo de las Farolas (Plaza Mitre, Av. Colón y calle San Luis)

59ª MINI MARATÓN DE LOS NIÑOS

Entrada libre y gratuita.

Fecha: sábado 13/10

Lugar: Explanada de Bahía Varese (Paseo Jesús de Galíndez s/n)

14ª FERIA DEL LIBRO MAR DEL PLATA PUERTO DE LECTURA

Entrada libre y gratuita.

Fecha: todos los días, hasta el 21/10.

Lugar: Centro Cultural Estación Terminal Sur (Alberti 1610).

14º FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO

Fecha: sábado 13/10

Lugar: Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo 3102)

11º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE COROS MARDELCANTO

Fecha y hora: sábado 13/10, 19:00 hs.

Lugar: Capilla San Patricio (Jujuy 880).

COTI – CERCANÍAS Y CONFIDENCIAS

Fecha y hora: sábado 13/10, 21:30 hs.

Lugar: Centro de Arte Radio City – Roxy – Melany (San Luis 1752)

LA VELA PUERCA

Fecha y hora: sábado 13/10, 21:00 hs.

Lugar: Club Once Unidos (Falkner 5200)

LALI

Fecha y hora: sábado 13/10, 21:00 hs.

Lugar: Centro de Arte Radio City – Roxy – Melany (San Luis 1752)

DAMAS GRATIS

Fecha y hora: domingo 14/10, 21:30 hs.

Lugar: Centro de Arte Radio City – Roxy – Melany (San Luis 1752)

SERGIO GONAL – “ESTO ME HACE ACORDAR”

Fecha y hora: sábado 13 y domingo 14/10, 22:00 hs.

Lugar: Teatro “Del Angel” (Rivadavia 2312)

FLASHEANDO SECUENCIA. STAND UP.

Fecha y hora: domingo 14/10, 22:00 hs.

Lugar: Centro de Arte Radio City – Roxy – Melany (San Luis 1752)

BOCANADA – HOMENAJE A GUSTAVO CERATI

Fecha y hora: sábado 13/10, 21:00 hs.

Lugar: Teatriz (Diag. Pueyrredon 3338)

NOI ALTRI – TRÍO LÍRICO

Fecha y hora: sábado 13/10, 21:30 hs.

Lugar: Teatro Auditorium (Bv. Marítimo P. Peralta Ramos 2282)