El puerto continúa sin la Certificación Internacional, pero está operando normalmente

Días atrás se conoció la noticia que se quitó al puerto marplatense la Certificación Internacional para operar con buques extranjeros. En ese marco,el titular de la Terminal de Contenedores 2, Emilio Bustamante, en dialogo con “el Retrato…” adelantó que “se están haciendo las gestiones para volver a tener un puerto seguro, pero todo sigue igual”a la vez que aclaró que los buques entran y salen con normalidad.

Días atrás, el presidente del Consorcio Portuario, Martín Merlini, en dialogó con “el Retrato…” había aclarado que la quita de la certificación internacional tuvo que ver “con una determinación de parte de la autoridad de aplicación en cuanto a las normas de seguridad que los puertos deben cumplir y que es la pérdida de vigencia de la declaración de cumplimiento 90/05 de la Prefectura Naval Argentina”, pero lo cual “no significa que el puerto esté inactivo”.

“El Consorcio Portuario está en condiciones de cumplir a la brevedad con todo lo que se exige, que de hecho, ya lo está haciendo y se está trabajando sobre las 13 cuestiones puntuales que se pidieron”, aseguró en esa ocasión el principal referente del Consorcio Portuario.

“Se está operando normalmente en el puerto local”

En función de ello y pasada ya una semana de la decisión de Prefectura, el titular de la Terminal de Contenedores 2, Emilio Bustamante, dialogó con este portal y explicó que “actualmente se está tratando que se restablezca ese permiso, pero todo sigue igual. Se han visto movimientos de la gente de seguridad, que de alguna manera que están haciendo las gestiones para volver a tener un puerto seguro”.

“Pese a ello, se está operando normalmente en el puerto local”, remarcó a la vez que aclaró que “la pérdida de este permiso no necesariamente significa que los barcos no van a venir, sino que quiere decir que el mismo ya no goza de la máxima seguridad, lo cual puede generar que un buque no venga o que no sea recibido en otro puerto, por ejemplo, aunque por el momento no ha sucedido”.

En tal sentido, indicó que “solamente se encarecen los costos para las navieras porque tienen que tener mayor vigilancia y entran en un protocolo de mayor seguridad” y ratificó su confianza en que “muy pronto” se restablezca esta cuestión.

“El código que hay que cumplir es internacional, entonces como puerto podés adherirte a ello y en su momento Mar del Plata se adhirió, lo cual significa que si queres estar dentro de los puertos seguro te tenés que someter a cumplir con una serie de normas”, explicó el referente de la Terminal de Contenedores II.

En relación a dichas normas, señaló que, “en el marco de una inspección que hizo Prefectura, se determinó que no se cumplieron con una serie de puntos, lo cual llevó a que se perdiera esta certificación hasta tanto se cumpla con los mismos” y agregó que “el Consorcio está haciendo actualmente los trámites para que se repongan”.

“Los buques tienen que cumplir un protocolo de mayor seguridad ahora. Una vez que llega el barco al puerto tiene una vigilancia especial y demás. Todas esas cosas son más costos, es decir, se toman una serie de recaudos que si es un puerto seguro no se tienen que tomar”, afirmó Emilio Bustamante a “el Retrato…”