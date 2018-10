A dos años del crimen de Lucía Pérez, su familia siguen esperando por ¡Justicia!

En el marco de los dos años del crimen de Lucía Pérez y a la espera del inicio del juicio oral y público que se desarrollará desde el próximo 30 de octubre en la ciudad, familiares de la joven de 16 años junto el apoyo de la Multisectorial de la Mujer y de otras organizaciones sociales realizaron este lunes una manifestación en el Monumento a San Martín al grito de ¡Justicia!

Asimismo, a las 11.30 de este lunes también se realizó una marcha que partió desde el ingreso al barrio Playa Serena (ruta 11 y 445) y se extendió hasta la garita de barrio Alfar, lugar en el que se realizó una intervención con el rostro de Lucía para pedir “justicia” por la joven de 16 años que fue brutalmente asesinada el 8 de octubre del 2016 en el sur de Mar del Plata.

En tal sentido, Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “este 8 de octubre se cumplen dos años del asesinato de Lucía y el 30 de octubre empieza el juicio, así que lo tenemos presente también, pero todavía hay que luchar mucho. Estamos juntando fuerza desde donde no tenemos para salir adelante”.

Montero señaló que en estos dos años vivió momentos “durísimos” y aclaró: “Todos saben de los palos en la rueda que tuvimos y las cosas que se tuvieron que pasar, pero estamos enteros con mucho apoyo de la familia, amigos y personas que han pasado por lo mismo que nosotros, padres que han perdido a sus hijos de la misma manera, los cuales nos acompañan día a día”.

En relación al debate oral, el mismo se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 y se extenderá hasta el 14 de noviembre próximo. La justicia determinará las responsabilidades en el crimen de la joven, por parte de Matías Farías y Juan Pablo Offidani, acusados como autor y partícipe secundario -respectivamente- de los delitos de abuso sexual agravado por la muerte de la joven y el suministro de estupefacientes y femicidio, como así también de Alejandro Maciel, imputado de encubrimiento agravado.

“Lo vivimos con la mejor fortaleza posible, estamos enteros con mucha fe, pero sabemos que va a ser muy difícil y que lamentablemente hay que afrontar esto para encontrar justicia por Lucía y por otras tantas Lucías”, expresó la mamá de la joven de 16 años.

En función de ello, remarcó: “Espero una condena ejemplar, que vayan presos de por vida y una perpetua para los tres” a la vez que ratificó su confianza en la justicia, “porque sino no hubiera podido seguir. A su vez, el fiscal ha trabajado muy bien en la causa, así que no tengo motivos para no confiar”.

“El tribunal que tocó ha dado condenas ejemplares en otros casos de femicidio”, remarcó a “el Retrato…” a la vez que detalló que mantienen comunicación constante con su abogado, pero que con el fiscal a cargo de la investigación por el momento no se han reunido.

“Se les imputan delitos muy graves y como agravante está el tema de las drogas, porque ellos vendían estupefacientes a menores”, aseguró y denunció que “a Lucía le vendieron y la drogaron el día que ocurrieron los hechos. Es todo ese combo el que van a tener que evaluar los jueces”.

Por otra parte, la mamá de la joven resaltó que, a raíz del crimen de Lucía, se han generado muchos cambios positivos en la sociedad. “Ha habido muchas modificaciones después de este doloroso hecho que pasamos nosotros. Hoy en día se lucha por otros derechos, se lucha por las mujeres y hay organizaciones que se ocupan de eso”, resaltó.

“Hoy en día las victimas contamos con un abogado gratuito que nos defiende que el estado se lo brinde y antes no lo teníamos y si queríamos uno había que pagarlo”, afirmó a la vez que agregó que “de hecho, la semana pasada la Multisectorial de la mujer viajó a Quito y llevaron la foto de Lucía y otras víctimas de femicidio de la ciudad, participaron de talleres y expusieron los casos.Dolorosamente, pero ha habido muchos cambios en la sociedad”.

Seguidamente, confesó: “El juicio va a significar momentáneamente un cierre de toda una etapa, teniendo la justicia que estamos buscando, aunque seguiremos luchando. Hoy, queremos justicia por ella, que vayan los tres a Batán y no en una ONG rehabilitándose, pagando lo que hicieron”.

“Cuando termine todo, espero seguir teniendo la misma fortaleza, fuerza y fe que tengo hoy, que me ayuda y me saca adelante. A Lucía no la voy a poder tener más físicamente, pero espiritualmente está conmigo siempre, la tengo en mi alma en todo momento. Esta es la única forma de seguir”, detalló.