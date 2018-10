MARCO LEIVA: Las medidas de la pobreza

En los últimos días se han difundido datos acerca de los índices de la pobreza y el desempleo a nivel país, pero también a nivel regional y, en este sentido específicamente, tenemos que hacernos varios planteos sobre la manera en que la información opera sobre el sentido común y crea realidades paralelas a la verdad, en las que pueden pasar cosas tales como que aumente el costo de vida, pero disminuya la pobreza.

Según el INDEC de Jorge Todesca, los números que atraviesan al conjunto social se contradicen entre sí y en nuestra ciudad de Mar del Plata, en particular, no sólo se contradicen, sino que no reflejan en absoluto lo que los marplatenses perciben y lo que la vida cotidiana refleja para todos por igual.

Según lo relevado por CEPES (Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales) y presentado por los concejales de Unidad Ciudadana Mar del Plata/Batán, para no estar en la pobreza, una familia de dos jubilados que tienen una cobertura del 100% de sus gastos de medicamentos necesitó en agosto un ingreso mensual de $17.015,55.

En el caso que esta familia tuviera una cobertura del 80% de sus gastos de medicamentos, el ingreso mensual necesario para no caer en la pobreza sería de $17.596,04.

Y si la cobertura en el gasto de medicamentos fuera del 50%, el ingreso mensual necesario sería de $18.503,05.

Considerando que la jubilación mínima actual para los jubilados es de menos de $9.000, eso nos indica que la mayoría de ellos, que son los que perciben el haber mínimo, están al borde de la línea de la pobreza, y siempre considerando que en los ejemplos tomamos como referencia la posibilidad de tener dos ingresos cuando, en muchos casos en nuestra ciudad, apenas llegan a uno y teniendo en cuenta los precios de los alquileres, el aumento permanente de los servicios y el transporte y la inflación que se refleja en los alimentos con cada vez mayor frecuencia, tenemos como resultado un notable deterioro del poder adquisitivo en la población en general, pero en los que tienen menores ingresos en particular.

En referencia a lo que siente el ciudadano de a pie, el desempleo ocupa el primer puesto entre los problemas percibidos por los marplatenses, seguido en menor medida por la inseguridad y el estado de los hospitales. Esta conclusión surge de un monitoreo de coyuntura elaborado por Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata sobre la situación en el partido de General Pueyrredón. Para este informe se consultó a 850 personas (de distintos sectores socioeconómicos, barrios y edades) de manera telefónica durante septiembre, coincidente con el momento en que el INDEC emitió su último informe sobre desocupación, mostrando una supuesta baja en Mar del Plata que, como vamos viendo, no es tal sino todo lo contrario.

Porque según indicó el organismo del Estado, en nuestra ciudad el desempleo bajó un 8,2% en relación al mismo mes del año pasado, pero considerando que el dólar en octubre de 2017 valía alrededor de $16 y hoy está en un promedio de $40 y que sin embargo el salario mínimo de aquél mes era de $8.800 y hoy es de apenas $10.000, sumado a los aumentos en servicios, combustibles, alimentos y transporte que no se detienen, la cadena de consumo se ha degradado profundamente, llevando a muchos comercios a bajar sus persianas, a despedir empleados y a resentir la economía regional a niveles críticos, todo lo cual conforma un contexto en el que es imposible que el desempleo haya bajado, porque es todo lo contrario.

La capacidad de compra de los trabajadores ha caído estrepitosamente y la de ahorro, para muchos, directamente ha desaparecido, ya que estamos en tiempos en los que muchas familias tienen que optar entre comer bien e irse de vacaciones y muchos incluso resignar el comer bien para pagar los servicios y el alquiler. Esta situación se repite a lo largo de la ciudad que en otro tiempo pudimos llamar “La Feliz”, pero que hoy ciertamente es un lugar que, aunque quiere seguir brillando, cada día que pasa tiene más negocios liquidando por cierre y filas más largas para empleos menos masivos.

El punto turístico emblema de los argentinos por décadas hoy se ve sumido en una creciente desolación en vista de un contexto económico que golpea fuerte y no da tregua. Desde el comienzo de la gestión de Cambiemos, el salario ha tenido una pérdida de poder adquisitivo equivalente a un 13%, aunque esta cifra es relativa ya que, según las zonas en las que se tome en cuenta, puede variar sensiblemente ya que los precios de los alimentos (que son el principal gasto de las familias promedio a nivel país) se diferencian mucho, ya que están ligados no sólo a los costos de producción sino, además, a los de distribución, que está directamente relacionado al precio de los combustibles, esos que aumentan incluso dos y hasta tres veces al mes.

Mar del Plata es una ciudad llena de riquezas y atractivos no sólo turísticos, sino también culturales y humanos, pero estamos atravesando una etapa muy compleja en la que la utilización mentirosa y tendenciosa de los datos de la realidad afecta directamente al humor social, porque todos vemos a diario cómo la pobreza y el desempleo se manifiestan en cada persiana baja, en cada cartel de liquidación, en cada fila interminable por un puesto que en muchos casos es apenas por un salario mínimo y con condiciones laborales en permanente degradación, en cada indigente que vemos y que no veíamos antes, en cada fin de mes en que nos agarramos la cabeza pensando cómo vamos a pagar todo lo que tan sólo vivir nos demanda.

Porque esto es como decía Don Arturo Jauretche, allá por el año 1957:

“Al dólar los suben ‘ellos’, de esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de ‘disciplinar’ a los trabajadores que históricamente ha adoptado la oligarquía. Los ‘tarifazos’ los programan ‘ellos’, una forma de ‘transferir recursos’ del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La ‘fuga’ la facilitan ‘ellos’, una forma de ‘endeudar’ a millones para que se ‘beneficien’ unos pocos. La ‘crisis’ que no existía, la generaron ‘ellos’ porque a través del miedo ‘colonizan’ el sentido común. El ‘relato’ y la ‘mentira’ lo implementan ‘ellos’, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino, o dejamos que sigan decidiendo ‘ellos’, o comenzamos a hacer algo por ‘nosotros’. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro”.