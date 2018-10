Expulsado de Ciudadanos tras afirmar en un Pleno:”Mi mujer me excitaba con su faldita del colegio”

“Cuando tenía 15 años y mi mujer 13 ó 14, ella iba con el uniforme de faldita gris de las Anas y nunca me ha excitado más que en aquella época, fíjese si me gustan los uniformes de las monjas”.

Con estas palabras, Joaquín Galindo, concejal de Ciudadanos en Alcañiz (Teruel) , defendió la libertad educativa y la escuela concertada durante el pleno celebrado el pasado lunes en dicho ayuntamiento.

Ahora la comisión de régimen disciplinario de Ciudadanos ha comunicado la apertura, de forma inminente, de un expediente disciplinario con suspensión de militancia de Galindo.

En un comunicado, Ciudadanos asegura que rechaza las palabras del concejal, que son “contrarias a los valores” de la formación de Albert Rivera .

Tras las palabras de Galindo referidas a su mujer y las monjas, Berta Zapater, edil del PAR, le reprochó: “Ha perdido usted los papeles, ha hecho un comentario despreciable y machista para quienes acudimos a un colegio como La Inmaculada de Alcañiz. Si ha perdido los nervios anteriormente, no debe dejarse llevar así. Me he sentido muy ofendida”.

El edil de Ciudadanos, en lugar de disculparse, tomó la palabra y dijo: “Me han ofendido gravemente, porque si yo tocaba el culo a mi mujer, lo hacía porque ella me dejaba y a ella le gustaba que le tocara el culo”. Así lo ha recogido Heraldo.es.

El alcalde, Juan Carlos Gracia Suso, lejos de llamarle al orden, le instó a seguir, pues “creo que ha quedado claro que hablaba usted dentro de un ámbito cómico y simpático, y lo he entendido perfectamente, pero si quiere continuar, continúe”.

En el turno de ruegos y preguntas, la edil del PAR Ana Belén Andreu pidió Gracia Suso que fuese más severo. “Ruego que llame al orden, señor alcalde, a los ediles ante los comentarios fuera de lugar y repugnantes. Aquí no se deben permitir. Estamos en un ámbito muy serio y no en un circo para escuchar payasadas”.

En respuesta, Galindo se defendió: “Se ha lanzado un misil nuclear hacia mi honor y mi imagen pública. Me debo a unos criterios deontológicos muy tasados por mi calidad de abogado. Si se ha tomado mi comentario como algo machista, lo retiro. Y no soy un payaso, y por eso, voy ahora a hacer un ataque político: ¿hasta qué punto es legal que una consejera comarcal (en referencia a Ana Belén Andreu) que tiene dedicación exclusiva pueda venir como concejal a todas las comisiones y plenos y percibir un salario? Legal seguramente sí, pero no sé si es ético”.

Galindo se abstuvo en la votación, y también tuvo palabras para su partido: “No voy a votar a favor, me voy a abstener y, seguramente, si alguien de las altas esferas de Ciudadanos se entera me puede pegar una patada en el culo, o en otro sitio, y bien gorda, pero tengo un espíritu libre”.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa