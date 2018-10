Alejandro Ferro: “El Intendente recorre y se felicita por obras que votó en contra”

El doctor Alejandro Ferro, referente de Acción Marplatense señaló: “En una clara subestimación a los vecinos de Mar del Plata, Carlos Arroyo no sólo recorre obras que dejó en marcha la gestión de Gustavo Pulti atribuyéndoselas –tal como lo hizo con la Planta de Tratamiento que está frente al Emisario Submarino, la Planta de Abastecimiento de la calle Tucumán y el Centro de Salud Nº 1- como si fueran una gestión de su gobierno, sino que ahora nos vuelve a sorprender queriéndose anotar como propias obras que fueron licitadas por el equipo del gobierno anterior y financiadas por empresarios de la ciudad, esto es, la remodelación de las unidades turísticas de La Perla, el Museo Scaglia y la generación de más espacios públicos. Peor aún, estas obras las votó en contra cuando era concejal”.

Asimismo añadió: “Si bien Carlos Arroyo y sus funcionarios nos tienen acostumbrados a las frases disparatadas, a los conflictos con sus aliados y a la disputa permanente con distintos sectores de la ciudad, hay cosas que superan el absurdo”.

Para finalizar Alejandro Ferro expresó: “Mar del Plata necesita proyectos, rumbo y equipo que gestione. Más obras y más servicios para los vecinos.Sería bueno que el gobierno municipal deje de atribuirse obras que no hace ni financia y ocupe el tiempo en trabajar y mejorar nuestra ciudad”.