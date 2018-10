Giri ratificó su apoyo a Cambiemos en 2019 y trabajar para que siga siendo Gobierno

Ya palpitando las próximas elecciones y luego de lanzar “Ciudadanos” una formación política integrada por varios referentes del espacio, el ex titular del Ente Municipal de Turismo, Emiliano Giri, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que apoyará a los candidatos que resulten electos por Cambiemos.

“No comparto que ya haya empezado la campaña, porque todavía falta mucho y la gente está esperando en estos momentos difíciles que el estado, la política y funcionarios públicos les den respuestas a sus necesidades”, sostuvo Giri.

En tal sentido, el ex presidente del Ente Municipal de Turismo señaló: “Veo a un intendente más ocupado en administrar la ciudad que en una campaña política” a la vez que comentó que Arroyo se siente parte de la interna de Cambiemos, “ha dicho que tiene aún para 4 años más y está en todo su derecho porque es el intendente en funciones, por lo que tiene todo el derecho y legitimidad política para volverse a presentar”.

“Acompaño a la gestión, junto a otros amigos que están dentro del espacio y lanzamos una formación política que se llama Ciudadanos, la cual está compuesta por varios secretarios de la gestión, entre los que está el Dr. Gustavo Blanco, Christian Rabe, Luis Distefano, Agustín Neme, entre otros; los cuales estamos trabajando para seguir dándole volumen a la gestión y a Cambiemos también”, afirmó.

A su vez, aseguró que “Montenegro también ha expresado su voluntad de ser candidato a intendente de la ciudad, lo mismo que Abad, Baragiola y Castello. La realidad es que hay muchos referentes de Cambiemos que tienen aspiraciones de ser precandidatos a intendentes de la ciudad, pero el tiempo y los ciudadanos son los que terminan ordenando esos procesos”.

Giri se mostró como “un defensor de las Paso dentro de este aparato político, porque las mismas son una herramienta, que a la heterogeneidad política que representa Cambiemos le ha dado un buen resultado”.

“VEO UNA GESTIÓN QUE HOY ESTÁ MUCHO MEJOR QUE LA PRIMERA MITAD”

Seguidamente, hizo hincapié en las cosas que quedaron pendientes de Cambiemos en el ámbito local. “Veo una gestión que estuvo dos años intentando encontrarle la vuelta a un municipio quebrado económicamente y financieramente hablando y con una deuda y un déficit operativo muy grande”, resumió.

Por todo eso, indicó que “durante los dos primeros años, cuando estás en campaña tenés muchos proyectos e iniciativas, pero es difícil cuando te ponés en frente del cargo, porque te encontrás que muchas veces el arrastre y el día a día no te permiten poner en marcha algunas cuestiones”.

“Veo una gestión que hoy está mucho mejor que la primera mitad. Hay áreas que tienen un dinamismo muy grande y la economía se está ordenando, ya que hay un objetivo de llegar a fin de año con un presupuesto equilibrado en materia de gastos e ingresos, es decir, acabar con el déficit fiscal, entendiendo que la comuna no puede gastar lo que no genera, con el agravante que incluso los municipios no se pueden endeudar “, completó.

LAS DIFERENCIAS QUE HAY DEBERÍAN TRATARSE INTERNAMENTE

Consultado por “el Retrato…” sobre las diferencias que presentan con los referentes radicales que integran Cambiemos, respondió que el partido “es un espacio heterogéneo, lo cual le da estos fuegos de artificio que se plantean como un enfrentamiento. Las diferencias que hay en el espacio se deberían, de alguna manera, poder tratar dentro del mismo, sin necesidad que se hagan públicas”.

“En Mar del Plata hemos fallado en la conformación de un mesa de Cambiemos que contenga todas las voces y espacios del partido y que sirva como catarsis para algunas cuestiones y como estrategia para otras”, agregó.

“ARROYO TIENE SU IMPRONTA Y NADIE LO LLEVA DE LAS NARICES”

En relación a las acusaciones de Vilma Baragiola al Secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, indicó que “está claro que hay un intendente electo que es el que manda. Arroyo tiene su impronta y nadie lo lleva de las narices a ningún lado” y añadió que, pese a que algunas veces le ha cuestionado al funcionario Mourelle muchas formas que tiene, reconoció que el Municipio en materia económica financiera “está mucho mejor” de lo que anteriormente estaba, lo cual adjudicó al trabajo del mismo.

ALDREY IGLESIAS VS ARROYO: LA CIUDAD MERECE UN ENTENDIMIENTO

Seguidamente, hizo hincapié en el enfrentamiento que hay por diferentes cuestiones locales entre el empresario marplatense Aldrey Iglesias y el intendente, Carlos Arroyo. “Se está abriendo muchas veces el paraguas de cosas futuras que pueden suceder o no, pero hay que ver el estudio de esos expedientes que establecen realmente”, manifestó en relación al Paseo Hermitage y playas de la Bristol.

“Si hay que ampliar los cánones, está bueno que así sea y que la ciudad genere otra fuente de ingreso producto del alquiler de su espacio político, pero la realidad es que hay un tema personal y sobretodo de una licitación que están analizando los secretarios y distintas comisiones cómo evoluciona”, sostuvo.

Además, añadió: “Uno espera que todo se realice en buenos términos, porque la ciudad merece que se bajen los decibeles y que se lleguen a puntos de entendimiento, pero para ello se necesita el aval de dos personas”.

ESTACIONAMIENTO DE PLAYA GRANDE: LA INICIATIVA ESTÁ BIEN Y ESTÁ BUENA

Consultado por “el Retrato…” sobre cómo ve la situación que se está planteando, en relación al exceso en los plazos para la finalización de la obra del estacionamiento de Playa Grande, recordó: “Fui concesionario de eso, presentamos un proyecto bastante parecido incluso al que están planteando los actuales responsables y el mismo se judicializó, tenía la aprobación del Emtur”.

Giri afirmó que ahora percibe sobre el proyecto del Estacionamiento que “esta iniciativa que tuvo el nuevo concesionario, está bien y está buena. Lo que pasa en Playa Grande es un poco lo que pasa en la ciudad, que en vez de ver colectivamente un lugar como este, que se puede convertir en un punto de encuentro para todos, donde todos ganen dinero, se ven a uno y otro como competencia entre sí en vez de como socios estratégicos”. Lo anterior, “ha generado mucho ruido y malestar que no le hace bien a la ciudad”, aseguró.

“CAMBIEMOS LE TRAJO A LA POLÍTICA UNA NUEVA FORMA DE ENTENDERLA ”

Por último, se refirió a las elecciones de 2019 y detalló: “Si bien es momento de gestionar, no de candidaturas, voy a estar trabajando para que Cambiemos el año que viene para que gane las elecciones a nivel nacional con Mauricio Macri y con María Eugenia Vidal, como candidata a gobernadora, como también con el intendente que resulte de la interna que se dé en el partido”.

“Soy un convencido que Cambiemos le trajo a la política Argentina una nueva forma de entenderla. Hay mucha gente que se acercó, que no viene de la política y que cree en nosotros, que tenemos la responsabilidad de canalizar esa fe que se ha puesto a través de la gestión pública”, concluyó a la vez que aclaró que su trabajo va a estar dirigido a que el candidato que resulte electo de la interna local de Cambiemos “gane las elecciones”.