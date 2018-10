El Gobierno paralizó la obra de interconexión eléctrica entre Bahía Blanca y Villa Gesell

La paralización, por parte del Gobierno Nacional, de la construcción de dos grandes obras del Plan Federal de Transporte Eléctrico y que estaría ligado a los recortes destinados a poder cumplir con la meta de 2,6% de déficit primario comprometida con el Fondo Monetario Internacional. Los proyectos paralizados son las interconexiones entre las estaciones transformadoras de Bahía Blanca y Vivoratá (Mar del Plata), que pasa por Tres Arroyos, y entre Rincón/Santa María (Corrientes) y Resistencia (Chaco). El grado de avance en ambos casos es cercano al 70%, pero al dejarlas inconclusas Hacienda prevé ahorrar unos $4000 millones (U$S100 millones).

En este marco, “el Retrato…” se llegó hasta la UOCRA y dialogó con el Secretario de Organización y Asuntos Gremiales de la Seccional Mar del Plata, Miguel Roldán, quien confirmó que la obra que debe finalizar en Mar del Plata, está literalmente frenada y ue corresponde a la interconexión eléctrica en 500Kv que va desde Bahía Blanca hasta Villa Gesell, lo cual afecta a más de 150 trabajadores de Balcarce que ya fueron suspendidos, y lo mismo sucede con otros 300 obreros de Tres Arroyos.

“Ahora estamos con un conflicto en Balcarce con la red eléctrica de 500kw que vienen desde Bahía Blanca hasta Villa Gesell. Era una obra de dos tramos: el de Bahía Blanca hasta Vivoratá, que es donde está la subestación, lo tiene a cargo la empresa Intersar, la cual hace dos quincenas ya que no le está pagando los sueldos a los trabajadores”, explicó el referente de la UOCRA.

En ese sentido, señaló que se encuentran en el medio de un conflicto de falta de pago. “Tenemos 150 compañeros en Balcarce y más de 300 trabajadores de la misma empresa en Tres Arroyos, que pertenece a la otra seccional, que están sin cobrar”, remarcó.

Roldan señaló, en relación a la obra de interconexión eléctrica 500KV Bahia Blanca- Villa Gesell, se divide en dos etapas: la estación Transformadora y la Línea de media tensión desde Vivorata hasta Villa Gesell está a cargo de la empresa Teyma Abengoa S.A”.

“En este último tramo trabajan 140 compañeros, de los cuales 120 ya fueron suspendidos porque la empresa aduce que el CAF( organismo encargado de pagar los certificados de obra) no le paga y hasta la fecha le adeudan $ 35.000.000”, señalando “ahora van a despedir a 120 obreros porque no tienen respuesta de la continuidad de la obra”.

Asimismo, indicó que el otro tramo de la obra que comienza en Vivoratá y la subestación “está en un 90% ya casi terminada como así también la línea que va a Villa Gesell y las dos que vienen a Mar del Plata” y añadió que había 150 compañeros trabajando, pero ahora fueron suspendidos; por lo que, van a mandar los telegramas en los próximos días, ya que “no hay continuidad y no hay definición por parte del Ministerio de Energía”.

“Lo que hicimos fue hablar con todos los representantes políticos de la zona para que vayan a plantear el tema al Ministerio. Dijeron que iba a haber una solución, pero ya estamos en la tercer quincena que la gente no cobra y no tenemos ninguna respuesta”, señaló.

Por su parte César Trujillo , Secretario General de la UOCRA indicó que mantuvo contactos con los intendentes Esteban Reino (Balcarce), Carlos Arroyo (General Pueyrredón) y Carlos Ronda (Mar Chiquita), todos pertenecientes a “Cambiemos”; como así también con legisladores provinciales y nacionales de Mar del Plata y la zona “quienes prometieron interceder para lograr la continuidad de la obra”, acotando que “aún no hemos tenido respuestas alguna que nos de la certeza que continuarán con los trabajos”

“Lamentablemente– remarcó Trujillo- la solución no llega y ya estamos en la tercer quincena que la gente no cobra y no tenemos ninguna respuesta”, señaló.

Detalles del tendido Bahía Blanca – Mar del Plata

La obra original Bahía Blanca y Vivoratá (Mar del Plata) contemplaba un tendido de 442 kilómetros de línea de 500 Kv. Unos 410 km de Línea de 500 Kv desde la actual Estación Transformadora “Bahía Blanca” 500/132 kv hasta la futura Estación Transformadora “Vivoratá” 500/132 y otros 32 km de línea de 500 Kv desde la Estación Transformadora “Bahía Blanca” 500/132 kv hasta empalmar con la 4º Línea “Choele Choel – Bahía Blanca” para evacuar la energía de la Central de Ciclo Combinado Guillermo Brown. Y además las salidas de 132 kV hacia Balcarce, Necochea y Mar del Plata, incluyendo también una línea de 132 kV a Villa Gesell.