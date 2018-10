Mike Amigorena llega a Mar del Plata con “El Amor sos Vos

Mike Amigorena presentará este viernes 5 en el Teatriz, El Amor sos Vos!. Con la palabra, el cuerpo y canciones, Mike presenta su última creación: “El amor sos vos”, un espectáculo íntimo pero brillante en el que desplegará todo su carisma sobre el escenario.

“La obra transita por las contradicciones del amor. Será un viaje a través de todos sus estadíos. Cuando recién lo conoces y te quema; cuando ya no te va a sorprender y es lo que es; y cuando ya está preparado para partir y aterrizar en otro corazón. El espectador se va a sentir identificado con algunos de los momentos de la obra y podrá sacar sus propias conclusiones. Todo estará entrelazado a través de la música, con una selección de canciones que nos permitirán navegar dentro del corazón”, cuenta Amigorena.

Y explica: “El espectáculo es esperanzador, liberador, y al mismo tiempo gratificante porque vas a confirmar que el amor que tenés lo seguís eligiendo, si no lo tenés estás pronto a buscarlo y si no a soltarlo. Se trata de ganar confianza. Confiar en el amor cuando está y cuando no está confiar en uno. Por eso, sin lugar a dudas, el amor sos vos”.