Más de 400 personas participaron del 1° Foro de Comercio Minorista Bonaerense

El ministro de Producción, Javier Tizado firmó junto con la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) un convenio para institucionalizar los Centros Comerciales a Cielo Abierto.

El 1° Foro de Comercio Minorista Bonaerense reunió a más de 400 personas, entre dirigentes y comerciantes de toda la provincia de Buenos Aires. La participación de referentes de más de 80 ciudades de la provincia permitió ser un espacio de encuentro para evaluar y sacar conclusiones de la situación actual que está atravesando el sector comercial en el territorio.

Durante el evento estuvieron presentes el ministro de producción, Javier Tizado; Lautaro Ramírez, director provincial de comercio; Nicolás Zaballa, subsecretario de Emprendedores, Pymes y Cooperativas de la provincia de Buenos Aires; el Dr. Juan Curutchet, presidente del Banco Provincia; Diego Navarro, vicepresidente de CAME; Fabián Tarrío, vicepresidente del sector comercial de CAME; y Alberto Kahale, presidente de FEBA y Carlos Cappelletti, presidente del sector comercial de FEBA, entre otros.

En el marco de la firma del convenio marco, el ministro de Producción Javier Tizado manifestó “hoy celebramos la firma de un nuevo convenio con FEBA, acompañados de grandes instituciones como CAME y UCIP, procurando el crecimiento del comercio minorista y la competitividad de los Centros Comerciales a Cielo Abierto. Queremos facilitar las herramientas y propiciarles las mejores alternativas para el desarrollo de los emprendimientos comerciales. Esta es una de nuestras maneras de estar cerca, como nos pidió María Eugenia Vidal”.

Durante el acto de apertura del Foro que fue organizado por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata junto con la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el presidente de FEBA, Alberto Kahale, resaltó “frente a los tiempos difíciles que estamos viviendo creemos que lo que debemos hacer es estar activos y capacitarnos para resolver lo que se viene, por eso el motivo de esta actividad. Desde FEBA estamos muy preocupados por el sector comercial y esperamos del trabajo en conjunto con el sector público para desarrollar nuevas medidas y acciones”.

Por su parte el vicepresidente de CAME, Diego Navarro, expresó la necesidad de establecer políticas de estado para salir de ésta crisis y no seguir repitiendo los mismos errores que dejan a la gente sin trabajo y provoca el cierre de las pymes. “Las pymes de nuestro país, más de 800 mil, tenemos la necesidad de seguir generando empleo, de seguir sosteniendo el sistema pero para ello necesitamos rentabilidad. No hay forma ninguna de generar puestos de trabajo si no tenemos rentabilidad para sostener los salarios”. Además agregó “entendemos que en este nuevo camino tenemos que hablar de políticas de estado. Políticas que participen a la parte pública y privada para que las condiciones de aquellos programas que se desarrollan no cambien las condiciones el poder de turno que vaya cambiando conforme los momentos que vamos viviendo”.

Por último el Dr. Raúl Lamacchia presidente de UCIP agradeció la presencia de todos los asistentes y destacó “hoy venimos a debatir sobre los momentos que vivimos y los tiempos de cambios que se avecinan. Realmente espero que tengamos una jornada que sea beneficiosa para todos y que agregue valor intelectual y de ejercicio comercial”.

El encuentro contó con destacados disertantes como Manuel Sbdar quien desarrolló el tema “Organizaciones perdurables en tiempo de Crisis” y el economista Damián Di Pace que habló sobre “Economía pyme: pensar en grande siendo pequeños.” Además a través de los paneles se desarrollaron temáticas como “Tendencias de E-commerce en Argentina” y “Desarrollo y gestión de Centros Comerciales a Cielo Abierto”.